Prima le notizie: escono dalla lista Uefa della Roma Belotti e Kumbulla (ceduti, rispettivamente, a Fiorentina e Sassuolo) entrano Azmoun e i due nuovi acquisti Angelino e Baldanzi. Restano fuori Kristensen, come a settembre, e Huijsen. La differenza, la grande differenza, rispetto all'estate è che le scelte della Roma e in particolare di Daniele De Rossi sono state di natura tecnico tattica e non economica. O meglio, non solo.