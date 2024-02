Diretta De Rossi dopo Feyenoord-Roma: interviste in tv e conferenza stampa live

ROTTERDAM - Dopo tre vittorie e una sconfitta in campionato, per De Rossi arriva il primo pareggio all'esordio in Europa. Grazie ad un colpo di testa di Lukaku nella ripresa, che risponde a quello di Paixao nel primo tempo, la Roma trova un prezioso 1-1 a Rotterdam nell'andata dello spareggio di Europa League. Tra una settimana la gara di ritorno allo stadio Olimpico. Ecco le parole del tecnico romanista al termine della sfida in Olanda.