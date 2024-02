Diretta Feyenoord-Roma: segui la partita di Europa League LIVE

Per la terza stagione consecutiva Feyenoord e Roma si sfidano, questa volta nei playoff di Europa League. Sarà la prima panchina in una competizione europea per Daniele De Rossi, che punta all'immediato riscatto dopo il ko in campionato contro l'Inter e a un risultato che possa spianare la strada in vista della gara di ritorno in programma allo stadio Olimpico giovedì 22 febbraio alle 21. Aggiornamenti in tempo reale.