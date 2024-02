Feyenoord-Roma, spunta una bandiera del Napoli al De Kuip

ROTTERDAM - Sopresa sugli spalti del 'De Kuip' durante Feyenoord-Roma, match di andata dei playoff di Europa League terminato 1-1. In una settimana in cui il Napoli non ha impegni europei, in attesa di ospitare il Barcellona mercoledì prossimo (21 febbraio) nel primo round degli ottavi di Champions League, è spuntata infatti una bandiera azzurra.