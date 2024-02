De Rossi diretta, segui la conferenza LIVE prima di Roma-Torino

Torna a parlare Daniele De Rossi alla vigilia del campionato. Dopo aver passato il turno in Europa League contro il Feyenoord, domani in un Olimpico di nuovo da oltre 60mila persone, la Roma affronta il Torino di Juric. Da valutare le condizioni di Karsdorp e Pellegrini, possibile un ampio turnover. Di seguito tutte le dichiarazioni di De Rossi da Trigoria.

09:31

Roma, ancora un po' di attesa per Abraham

Manca poco, poi la Roma potrà ritrovare Tammy Abraham. L'attaccante inglese, fermo dallo scorso giugno per un grave infortunio al ginocchio, è quasi del tutto ristabilito: QUI il racconto delle sue condizioni

09:17

Roma, rifinitura nel pomeriggio

La Roma si allenerà nel pomeriggio per la rifinitura. Domani alle 18.30 è in programma la partita con il Torino

09:02

Possibile occasione per Aouar?

De Rossi, in genere, non si sbilancia molto in conferenza sulla formazione, possibile che però risponda a una domanda su Aouar: dopo essere entrato bene con il Feyenoord potrebbe avere un'occasione dal primo minuto. QUI I DETTAGLI

09:00

De Rossi, a che ora inizia la conferenza

Alle 10.15, a Trigoria, via alla conferenza di Daniele De Rossi

Trigoria, sala stampa centro sportivo Fulvio Bernardini