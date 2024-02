Svilar e la notte magica di Roma-Feyenoord: "Vi svelo il segreto dei rigori"

Tutti i tifosi della Roma hanno ancora impresse negli occhi e nei pensieri le parate con cui Mile Svilar ha contribuito in maniera determinante al successo dei giallorossi ai rigori nei playoff di Europa League contro il Feyenoord. L'estremo difensore serbo è stato protagonista di un'intervista per il podcast ufficiale del club: "Ho sempre avuto la sensazione che qui tutti ci credessero in me. Il primo ero io, devo crederci sempre e lavorare sempre. L’ho fatto e lo farò fino all’ultimo, sono fatto così. Sentivo anche il sostegno della proprietà, del presidente, tutta la squadra ha sentito la stessa cosa. Ryan è stato con noi in pullman verso lo stadio. Era successo altre volte, ma per una partita così importante, così speciale, penso sia un gesto bellissimo da parte sua".