Retroscena Svilar, quella telefonata di Lukaku: può giocare l’Europeo con il Belgio

Precedenti

Non ci saranno problemi in questo senso perché la giurisprudenza del calcio internazionale è piena di casi simili al suo. Uno recente - e benaugurante - riguarda proprio la Roma: Evan N’Dicka, nato a Parigi, ha debuttato in amichevole con la Francia ma poi ha optato per la nazionale ivoriana (quella della madre) e ha vinto da poche settimane la Coppa d’Africa. L’unico rischio, che Svilar può scongiurare con la diplomazia, è l’irrigidimento della federazione serba, che potrebbe chiedere alla Fifa la sospensione del giocatore per aver rifiutato una convocazione. Ma non succederà. Piuttosto il portiere della Roma potrebbe vivere un’esperienza magica proprio insieme a Lukaku perché il portiere-totem del Belgio, il madridista Courtois, sta recuperando dal grave infortunio al ginocchio e probabilmente non tornerà al top in tempo per l’Europeo. Siccome i concorrenti sono Casteels del Wolfsburg e Sels del Nottingham Forest, rispettivamente 8 e 6 presenze in nazionale, la speranza concreta di giocare adesso c’è.