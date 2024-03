Roma, N'Dicka convocato dalla Costa D'Avorio: doppio impegno in Francia

Evans N'Dicka è stato convocato dal ct della Costa D'Avorio Emerse Faè, per il doppio impegno in Francia contro Benin e Uruguay, in programma il 23 e il 26 marzo. Prima uscita per la nazionale ivoriana dopo la conquista della Coppa d'Africa. Non fa parte dell'elenco dei calciatori a disposizione, Christian Kouamè attaccante della Fiorentina