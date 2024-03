Azmoun si vendica dell'admin della Roma: l'esilarante siparietto in aereo

A Brighton gli è stato annullato un gol regolare, sarebbe stato il suo terzo con la maglia della Roma e il primo in giallorosso nelle copee europee. Il controverso arbitro Zwayer non era d'accordo, ma Azmoun se ne va dall'Inghilterra comunque con il sorriso. Sia per l'accesso ai quarti di finale di Europa League, che per le battute con l'admin social della Roma.