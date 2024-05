Karsdorp insultato dopo Roma-Bayer, arriva la reazione social della moglie

ROMA - Continua a far discutere il disastro di Karsdorp durante la sfida tra Roma e Bayer Leverkusen all'Olimpico. Il suo retropassaggio verso Svilar è diventato un passaggio per Grimaldo, concedendogli un comodo assist per Wirtz per sbloccare la partita. Un errore che ha condizionato la sfida, con poi l'uscita dal campo tra i fischi.