Giacomazzi fissa l'obiettivo della Roma ed elogia De Rossi: "Ha un dono..."

Guillhermo Giacomazzi , vice di Daniele De Rossi alla Roma , ha rilasciato una lunga intervista in cui ha parlato del rapporto con l'allenatore giallorosso e non solo: “Ci siamo conosciuti 4-5 anni fa, con un amico in comune, Alessandro Lucci. Lui era stato al Boca, a fare la sua esperienza da calciatore. Ci siamo incastrati caratterialmente, per il modo di vedere di calcio, siamo rimasti in contatto nel tempo , lui poi ha fatto il collaboratore della nazionale italiana, io ero nella nazionale maltese. Una volta terminate le rispettive esperienze, siamo tornati in contatto, lui ha creato questo gruppo di lavoro. Prima alla Spal e ora alla Roma”.

Giacomazzi su De Rossi: "Quando si parla della Roma..."

Giacomazzi, ai microfoni di Radio Serie A, ha poi sottolineato l'amore di De Rossi per il club: "Diciamo che in ogni singolo discorso, ma anche prima, quando si tocca l’argomento Roma, c’è un qualcosa di speciale. [...] Lui ha questo dono, questa capacità di comunicare, di rapportarsi con la stampa verso i media, di esporsi. Lui è così, è trasparente, si rende credibile. A me piace tantissimo. Per me è un top allenatore sotto questo punto di vista. Ed un vantaggio anche nel gruppo con i calciatori, sapendoci parlare nel modo giusto”.



I Friedkin e gli obiettivi

"Il nostro obiettivo - ha proseguito Giacomazzi - è quello di migliorarci come squadra, avere continuità nelle prestazioni, sicuramente la Champions League sarà un obiettivo della società, nostro, così continuare fare dei risultati anche in Europa come negli ultimi anni, non sarà semplice, però è una bella sfida. Friedkin? Che loro parlino poco è una scelta loro. Noi li vediamo spesso, li sentiamo vicini. Io sono un collaboratore, faccio parte dello staff, è Daniele ad avere questo filo diretto con la proprietà, con la società, i dirigenti. Daniele si sente sostenuto, protetto, al centro del progetto, per chi fa questo come lavoro ti fa lavorare con serenità”.

Lo spogliatoio e i singoli

Infine, il vice di De Rossi ha parlato dello spogliatoio: C’è gente che beve Mate come Dybala e Paredes. Sono uruguayani - Giacomazzi è nato a Montevideo - travestiti da argentini. Ho visto Angelino con il mate. È stato Muslera in Turchia a farglielo conoscere. [...] Con i giocatori devi creare un rapporto con tutti. Sono stato compagno di Leo Spinazzola in Serie B a Siena. Con diversi ho giocato contro, con altri abbiamo amici in comune, ti permette di scavalcare delle barriere per comunicare. [...] Pellegrini è un grandissimo calciatore, fortissimo. Con delle qualità enormi per fare bene con la nazionale italiana. Lo è sempre stato forte, forse aveva avuto un momento di appannamento. Giallorossi in Nazionale? Sono tutti e quattro all’altezza di fare bene con l’Italia di Spalletti”.