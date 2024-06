Calciomercato Roma, David il sogno: ma c’è un’alternativa

La priorità è l’attaccante esterno, poi via a rinforzare gli altri ruoli compreso quello del centravanti. Ma qui l’aspetto è più articolato e coinvolge direttamente anche le priorità di mercato di De Rossi. Perché se è vero che il club vorebbe puntare un big per le fasce, è anche vero che continua a sognare lì davanti un nome importante. Uno come Jonathan David, se il Chiesa della situazione non dovesse arrivare e a quel punto Ghisolfi fosse costretto a virare più su un bomber che su un esterno di assoluto livello. Il centravanti canadese del Lilla sarebbe il profilo ideale: giovane (24 anni) ma già esperto, ha dimostrato di saper segnare tanto e di poter diventare in futuro un ottimo asset anche per il mercato. È chiaro che attorno al suo nome, dopo una stagione positiva sotto gli ordini di Fonseca, ci siano diversi club pronti a sfruttare l’occasione. Il contratto di David è infatti in scadenza nel giugno 2025 quindi il costo del suo cartellino è notevolmente sceso rispetto a un anno fa, quando il Losc chiedeva per lui la bellezza di 50 milioni. Ora con quindici milioni in meno il giocatore può lasciare la città francese. Sempre che non si scateni un’asta pesante per lui. L’affare chiaramente resta difficile, ma la Roma dei Friedkin ha anche abituato i tifosi a colpi importanti per cercare di ridurre il gap dalle prime in classifica. David resta la suggestione, così come un piano B se la Roma non dovesse riuscire a piazzare uno o due colpi importanti sulle fasce.