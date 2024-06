Giornata di colloqui a Trigoria: nasce la nuova Roma

Primo giorno a Trigoria per Ghisolfi

Il direttore sportivo francese è sbarcato a Fiumicino martedì sera dopo aver chiuso definitivamente i rapporti con il Nizza (che ora potra ufficializzare Maurice come ds), il mattino seguente, poco dopo le 9, era già a Trigoria per prendere possesso del suo ufficio e cominciare la full immersion tra i colloqui con la Ceo Souloukou e il tecnico De Rossi, che anche alla fine della stagione sta trascorrendo una media di 10 ore all’interno del centro sportivo per studiare, analizzare e valutare non solo i giocatori ma anche lo sviluppo della prossima preparazione estiva. Di fatto quello di ieri è stato il primo giorno ufficiale di Ghisolfi a Trigoria, dopo la breve visita dello scorso 24 maggio quando ha solo salutato dirigenti e tecnico prima di ritornare in Francia e chiudere le pratiche di addio con il suo ormai ex club. Non ci saranno presentazioni ufficiali, nessuna conferenza stampa: il lavoro da fare è tanto in questo momento e nessuno all’interno del club vuole distrazioni, né tantomeno il nuovo direttore sportivo che non vedeva davvero l’ora di sbarcare in Italia e cominciare l’avventura nella Capitale tanto emozionante quanto impegnativa

Roma competitiva ma più sostenibile

Tanti i temi all’ordine del giorno, a cominciare dal mercato. Quindi il budget che i Friedkin decideranno di stanziare come tesoretto per la ricostruzione della rosa, al netto delle cessioni dei giocatori attualmente in rosa che aumenteranno i fondi per le entrate, ma anche il tetto ingaggi che sarà inevitabilmente più basso dopo le uscite di Lukaku (7,5 milioni netti), Rui Patricio (3), Spinazzola (3,2), Kristensen (2), Renato Sanches (3,6) e Azmoun (1,7), più naturalmente gli elementi inseriti nella lista dei trasferimenti. L’obiettivo della Roma è quello di creare una Roma competitiva ma al tempo stesso anche più sostenibile, magari spendendo stavolta un po’ di più per i cartellini (di giocatori-asset di qualità, giovani e di prospettiva) e contenendo i costi invece degli ingaggi e commissioni.

Colloqui De Rossi-Ghisolfi per il mercato in entrata

E poi il mercato in entrata. Il confronto con De Rossi per cercare di combinare le esigenze tecniche dell’allenatore con quelle economiche del direttore sportivo. Insomma, si sono fatti dei nomi in più, altri invece sono stati ribaditi. Dopo la conferma di Angelino, riscattato dal Lipsia per 5 milioni di euro, la seconda mossa sarà quella di riprendere Diego Llorente per la difesa: magari in prestito, vista la mancata promozione in Premier del Leeds, oppure sborsando circa 3,5 milioni con un pagamento dilazionato per averlo a titolo definitivo. Poi la ristrutturazione delle fasce, gli innesti a centrocampo (piace e non poco Prati del Cagliari) e i sogni in attacco. Uno su tutti Chiesa che è ancora distante dal rinnovo con la Juve e potrebbe decidere di cambiare aria. La Roma vuole provarci, per De Rossi sarebbe il tassello ideale per dare qualità, dribbling e gol alla fascia sinistra, mantendendo a destra Dybala e Baldanzi. L’alternativa - sempre complicata per il costo del cartellino elevato - è Nico Gonzalez della Fiorentina, Laurienté invece il rinforzo per la panchina. E come centravanti un nome su tutti è quello di David del Lilla, ma se dovesse arrivare il colpo sulla fascia a quel punto Ghisolfi virerebbe su nomi meno costosi. Retegui è un nome che intriga, ma non sarebbe facile strapparlo al Genoa. Di certo riuscire a sfoltire la rosa aiuterà il direttore sportivo a trovare le migliori soluzioni anche in entrata. Il lavoro è tanto, i prossimi giorni saranno infuocati: a Trigoria si fa la Roma con Ghisolfi e De Rossi.