Lukaku spiazza tutti: "Mi mancano il Belgio e i figli. E basta benzina sul fuoco"

Il Napoli pensa a Romelu Lukaku , che Conte conosce molto bene , ma il belga dal ritiro della sua nazionale parla di futuro e spiega che molto presto potrebbe tornare all'Anderlecht . Intervistato da RTL Sports, l'ex bomber della Roma ha annunciato: " Quel ritorno ci sarà sicuramente, molto prima di quanto si possa pensare ". Lukaku ha un contratto col Chelsea fino al 2026. Parlando di futuro e della voglia di tornare in Belgio, l'attaccante ha aggiunto: "Mi mancano mia madre, i miei figli. Ho lasciato il mio paese a diciotto anni".

Lukaku parla di Courtois e del ct Tedesco

Non solo futuro. L'ex Roma è tornato ad affrontare anche la questione Courtois, che Tedesco non ha convocato per gli Europei: "Ho parlato con entrambi ed entrambi sanno quello che penso, ma ora conta solo la nazionale e il futuro. Dobbiamo sostenere i calciatori che ci sono e che hanno fatto un buon lavoro. Chiedo ai media: basta buttare benzina sul fuoco. Andiamo avanti" le sue parole ad Aster Nzeyimana.