De Rossi risponde a una domanda su Totti, le sue parole emozionano i romanisti

Sabato parecchi sono rimasti stupiti che a Trigoria, in conferenza stampa, a Daniele De Rossi non sia stato nulla in merito alle dichiarazioni di Francesco Totti. Lo stesso De Rossi, con ogni probabilità, si aspettava una domanda (o più) in merito, ma così non è stato. Ci hanno pensato oggi allora i giornalisti di Dazn a chiedere al tecnico giallorosso prima di Genoa-Roma un commento a quanto detto da Totti (LEGGI TUTTO QUI). E De Rossi ha risposto, a modo suo: "Le sue parole fanno sempre rumore, soprattutto a Roma, quando parla lui si girano tutti come quando giocava. Oggi penso solo alla partita, sottolineo solo quando ha detto che per me darebbe un braccio. Io farei e ho fatto lo stesso per lui, ma oggi pensiamo solo al campionato e al calcio".