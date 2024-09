Genoa-Roma diretta Serie A: gol di Dovbyk, al 96' pareggia De Winter LIVE

GENOVA - Cercava conferme, la Roma di Daniele De Rossi, dopo il buon pari a Torino contro la Juventus. Cercava di ritrovarsi, il Genoa di Gilardino, dopo il ko in casa contro il Verona. Il risultato dice che entrambi portano a casa un punto ma la prestazione e il modo in cui arriva il pareggio dicono che De Rossi esce furioso - ed espulso - dal campo mentre Gilardino va via con il sorriso. Il motivo? Al gol di Dovbyk, il primo in Italia, risponde al 96' De Winter. Proteste giallorosse per un fallo da rigore su Dybala.

La gioia di De Winter e Vogliacco

"Siamo felicissimi, abbiamo fatto forse il peggior primo tempo della stagione, abbiamo fatto un punto contro una grandissima squadra. Abbiamo perso contro il Verona qui, oggi in casa volevamo dare tutto, abbiamo sofferto ma siamo contenti": queste le parole di De Winter e Vogliacco. Quest'ultimo ha aggiunto: "Questa è stata una settimana bellissima, i miei compagni hanno sopperito a una delle mie partite meno belle. Mi hanno fatto un regalo bellissimo"

Roma, da 13 anni non si partiva così male

La Roma, come riporta Opta, non ha vinto alcuna delle prime quattro gare stagionali di Serie A soltanto per la quarta volta nella sua storia, dopo il 2010/11, il 1984/85 e il 1974/75. Un brutto dato statistico per De Rossi.

+++ Finisce Genoa-Roma 1-1 +++

Dopo 98' finisce Genoa-Roma: 1-1. Il Genoa è a quota cinque in classifica, la Roma a quota 3

+++ 96' pareggio del Genoa +++

Incredibile a Marassi: espulso De Rossi, al 96' per proteste, all'ultima azione pareggia De Winter di testa, bravo ad infilarsi tra Hermoso e Ndicka su cross perfetto di Vitinha

90'+2 Svilar attento su Vitinha

Ci prova Vitinha, ma Svilar prima para poi ribatte. La Roma è tutta chiusa nella propria metà campo

90' Via al recupero: 4 minuti

Via al recupero a Marassi: 4' i minuti di sofferenza per la Roma e di speranza per il Genoa

86' Il Genoa spinge, nessun pericolo per Svilar

Il Genoa spinge, nessun pericolo però per Svilar perché la difesa della Roma fa buona guardia

81' Doppio cambio per il Genoa

Doppio cambio per il Genoa: fuori Badelj e dentro Bohinen. Fuori anche Ekuban, entra Ekhator.

80' Dentro Shomurodov per Dovbyk

Dentro Shomurodov, ex della partita, e fuori Dovbyk

77' Genoa a un passo dal pareggio

Genoa a un passo dal pareggio: Malinovskyi tira un missile su punizione, Svilar para ma non trattiene, arriva come un fulmine Vitinha che ribatte a colpo sicuro ma sulla linea trova il compagno De Winter che era rimasto a terra. Genoa a un passo dal pareggio

70' La Roma si fa vedere con Cristante

La Roma si fa vedere con Cristante: punizione della trequarti di Pellegrini, il colpo di testa del centrocampista non si avvicina neppure al palo di Gollini

Roma in ansia per Saelemaekers, portato via in braccia

Roma in ansia per Saelemaekers, portato via in braccio con il graccio sulla caviglia. LE IMMAGINI che agitano i tifosi della Roma

67' Punizione di Malinovskyi, non pericolosa

Punizione per il Genoa ma Malinovkyi tira direttamente tra le braccia di Svilar

65' Ammonito Pellegrini

Subito ammonito Lorenzo Pellegrini per un fallo a metà campo su Vitinha

61' Triplo cambio per la Roma

Dentro Pellegrini, Celik e Baldanzi, fuori Dybala, Pisilli e El Shaarawy: De Rossi ne cambia tre in un colpo solo perché la Roma stava soffrendo

55' Il Genoa più pericoloso

Decisamente più pericoloso il Genoa in questo inizio di secondo tempo: occasione con Ekuban che raccoglie il pallone dopo un errore di impostazione ma calcia a lato

54' Ammonito De Rossi

Evidente fallo su Dybala non fischiato, De Rossi si infuria e l'arbitro lo ammonisce

13:50

52' Altra super parata di Gollini

Altra meravigliosa parata di Gollini di ginocchio sul sinistro di Dovbyk

49' Esce Saelemaekers per infortunio, entra Hermoso

Esce Saelemaekers che poggia male la caviglia. Il giocatore esce con il volto scuro, Roma in comprensibile ansia anche perché non riesce neppure a camminare e lo staff deve prenderlo in braccio e portarlo negli spogliatoi. Al suo posto Hermoso con Angelino che avanza

+++ 46' Via al secondo tempo, due cambi per il Genoa +++

Via al secondo tempo di Genoa-Roma. Doppio cambio per Gilardino: Malinovskyi prende il posto di Thorsby e Vitinha rileva Vogliacco

+++ Fine primo tempo, Genoa-Roma 0-1 +++

Termina il primo tempo con la Roma in vantaggio per 1 -0

13:23

45'+4 La Roma continua a pressare

La Roma continua a pressare e a spingere: da un quarto d'ora ha chiuso il Genoa nella sua metà campo

Sette minuti di recupero

Inevitabile maxi recupero: sono 7' i minuti concessi dall'arbitro

45' Ammonito Pisilli

Ammonito Pisilli per un fallo su Sabelli

+++ 36' Roma in vantaggio con Dovbyk +++

Incredibile a Marassi: Roma in vantaggio ma gol convalidato dopo 5' abbondante. Si sblocca Dovkyb ma l'arbitro annulla per fuorigioco di El Shaarawy. L'ucraino aveva ribattuto in rete un'altra super parata di Gollini su tocco ravvicinato di Pisilli. Dopo un lungo controllo del Var la rete è stata però convalidata. La Roma è in vantaggio

33' Super Gollini su El Shaarawy

Stavolta il merito è di Gollini che, un po' di gamba e un po' di mano, dice di no a El Shaarawy. Evidente crescita di gioco della Roma, ma il vantaggio non arriva. QUI TUTTE LE STATISTICHE DEL MATCH

32' Dovbyk si divora il vantaggio

Bellissima azione Pisilli-Dybala-Dovbyk: l'ex Primavera strappa a centrocampo, serve sulla destra l'argentino che d'esterno mette in porta Dovbyk. L'ucraino solo davanti al portiere tira debolissimo tra le braccia di Gollini

24' Tiro di Koné, alto

Bella azione della Roma, Koné riceve il pallone al limite dell'area ma il suo tiro termina abbondantemente alto. Bello, però, lo strappo del francese assistito da Dybala e Saelemaekers

18' Scontro Pisilli-Sabelli, il genoano resta a terra

Scontro fortuito tra Pisilli e Sabelli. Il genoano resta a terra dolorante per un colpo al ginocchio, poi si rialza senza problemi. A parte il fallo su Dybala, nei primi 20' poche occasioni e colpi di scena tra Genoa e Roma

11' La Roma chiede un rigore su Dybala

La Roma chiede un rigore per un fallo di De Winter su Dybala, lanciato in area da un tacco di Dovbyk. Per l'arbitro è solo angolo, Dybala chiede l'intervento dello staff medico. Il Var non ha richiamato l'arbitro

4' Angolo per il Genoa

La Roma imposta, il Genoa però sembra in questi primi minuti più aggressivo sul pallone. Primo calcio d'angolo per i padroni di casa

+++ 1' Via a Genoa-Roma +++

Via a Genoa-Roma (che gioca in maglia in bianca)

Squadre in campo, Sabelli con i figli

Squadre in campo, l'ex romanista Stefano Sabelli è entrato in campo con i figli, i gemelli Andrea ed Edoardo. La mamma è la sorella di Vogliacco

Tra poco via a Genoa-Roma

Le squadre sono nel tunnel: alle 12.30 via a Genoa-Roma. A Marassi splendida giornata, ci sono 2500 tifosi romanisti, il resto dello stadio è sold out

De Rossi a Dazn sulle scelte di formazione

Queste le parole di De Rossi a Dazn: "Hermoso ha bisogno ancora di un po' di tempo, come Hummels. Sono fiducioso. Magari farli esordire in casa, in condizioni più familiari poteva essere la cosa migliore. I numeri ci dicono che il Genoa ti lascia giocare nella propria metà campo, devi essere bravo a non perdere spesso la palla. Era giusto dare minuti a ElSha, in difficoltà a inizio campionato ma che ora sta mostrando segni di crescita"

Le parole dell'ex Sabelli

Queste, invece, le parole di Sabelli, cresciuto nel settore giovanile della Roma e oggi al Genoa: "La spinta dei tifosi ci spinge sempre a dare di più. Abbiamo lavorato con qualche ragazzo in meno dato che alcuni sono andati in nazionale, ma abbiamo avuto modo di lavorare e spingere per prepararci al meglio per questa gara". Sabelli ha parlato anche di Vogliacco, suo amico, compagno nel Genoa e cognato visto che la moglie dell'ex romanista è la sorella di Alex: "Settimana importante per lui tra la nascita del figlio (Leone Sinisa, la mamma è la figlia di Mihajlovic, ndr), il rinnovo meritato. Speriamo possa portare questo entusiasmo in campo".

Le dichiarazioni di Saelemarkers

Prima della partita le dichiarazioni di Saelemaekers: "Ho sentito subito fiducia qui, avevano bisogno di me come io della Roma. Sono disposto a dare tutto per aiutare la squadra e a riportare la Roma dove dovrebbe essere"

Genoa, la formazione ufficiale

Anche il Genoa in campo con il 3-5-2

GENOA (3-5-2) - Gollini; Vogliacco, De Winter, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Thorsby, Martin; Pinamonti, Ekuban. All.: Gilardino.

Dovbyk a caccia di gol

De Rossi lancia la punta ucraina. Centoquattordici giorni senza gol, tanto tempo per uno che in Liga con la maglia del Girona ne aveva segnati 24 nella passata stagione. Ora va a caccia della sua prima gioia con la maglia della Roma

Roma, la formazione ufficiale

ROMA (3-5-2) - Svilar; Angelino, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Cristante, Pisilli, El Shaarawy; Dybala, Dovbyk. All. De Rossi.

I numeri della Roma contro il Genoa

La Roma è rimasta imbattuta in 17 delle ultime 18 sfide contro il Genoa in Serie A (13V, 4N), registrando quattro clean sheet nelle cinque gare più recenti; l’unico successo del Grifone nel periodo è arrivato il 28 settembre 2023 al Ferraris (4-1).

Genoa, contro la Roma c’è un tifosi speciale

Grande ospite in tribuna per il Genoa. Il tennista Tsitsipas ha annunciato la sua presenza al Ferraris per tifare la sua squadra del cuore. Il numero 12 del tennis mondiale è infatti un grande tifoso dei colori rossoblù. Qui i dettagli.

Roma, le ultime dal campo

Pellegrini in panchina. De Rossi dovrebbe mettere in campo un centrocampo a 5 con Saelemaekers, Baldanzi, Cristante, Koné e Angelino. Davanti Dybala-Dovbyk.