Ranieri diretta dopo Roma-Atalanta: interviste e conferenza stampa LIVE

23:53

Ranieri sulle condizioni di Hummels e Cristante

Il tecnico della Roma ha poi parlato delle condizioni di Hummels e Cristante, usciti nel corso della ripresa per infortunio. (LEGGI TUTTO...)

23:50

Paredes e la risposta sul mercato

Paredes ha poi parlato del suo futuro e della possibilità di lasciare la Roma: "Siete voi che parlate di questa cosa", ha detto. "Ma io sto bene qui, ho la testa qui, amo Roma e anche la mia famiglia è felice qui. Ho passato due mesi molto difficili ma non ho mai pensato di andar via".

23:47

Paredes su Ranieri

Leandro Paredes ha elogiato il lavoro di Ranieri: "Ci ha cambiato voglia, mentalità e morale, stiamo facendo bene ma servono i risultati", ha detto l'argentino in conferenza stampa.

23:45

Ranieri e la battuta su Dovbyk

Quando a Ranieri viene chiesto, se come amava dire Liedholm, Dovbyk dovrebbe allenare di più il destro e lui risponde: "Se si allenasse sarebbe già qualcosa", in riferimento alle sue assenze per problemi fisici o per gli impegni in nazionale. (LEGGI TUTTO...)

23:37

Ranieri su Bove: "I ragazzi ci hanno parlato"

Ranieri su Bove: "Ha influenzato i ragazzi, che sono molto legati a lui. Qualcuno ci ha anche parlato e va bene così".

23:35

Ranieri su Le Fée e Dovbyk

Ranieri ha poi parlato di Le Fée. "Ci conto. Ha qualità, corsa, credo che in queste partite avevamo bisogno che riuscisse a dare colpo su colpo e a riattaccare. Vado a contare i miei centimetri con i centimetri avversari: purtroppo devo fare delle scelte". Su Dovbyk: "Mi ha detto che non ce l'avrebbe fatta oggi a giocare, non si allena da tanto tempo, accontentiamoci di quello che riesce a fare: e a me oggi è piaciuto".

23:33

Ranieri sui cambi: "Ho detto ai miei che dovevano dirmi una cosa..."

Ranieri sui cambi: "Ho detto ai miei che mi dovevano dire che stavano male, loro hanno cambiato con tre giocatori che gli hanno permesso di non cambiare musica. La cosa più bella? L'applauso finale dei tifosi, la squadra ha dato tutto quello che aveva".

23:31

Ranieri in conferenza stampa: "Perso per due autogol"

Ranieri in conferenza stampa: "Le tre prestazioni contro grandi squadre mi danno la consapevolezza di dire che possiamo lottare. Non ci aspettano partite facile, alla squadra ho fatto i complimenti per quello che hanno dato, ma le prossime saranno ancora più difficili. Il Lecce sappiamo cosa significa a Roma, abbiamo visto come ha giocato l'altra sera, non sarà semplice. Ma noi siamo pronti. Tranne Napoli dove forse non mi sono spiegato bene io, loro hanno fatto quello che gli ho chiesto. La squadra grande riesce a vincere nei momenti difficili e loro hanno vinto con due autogol. Complimenti a loro".

23:27

Ranieri: "Mai arrendersi"

Ai microfoni di Sky, dopo un simpatico siparietto con Spalletti, che lo ha definito l'uomo giusto per rilanciare la Roma, Ranieri ha ribadito: "Non dobbiamo arrenderci alle avversità, non mi piace il giocatore che molla: dobbiamo lottare fino allo stremo su ogni palla, come abbiamo fatto stasera".

23:26

Ranieri: "Peccato per le occasioni di Dovbyk e Mancini"

“Finché abbiamo avuto la forza abbiamo controbattuto", ha detto a Sky Ranieri. "Non cerco scuse, ma siamo tornati venerdì alle 5 di mattina. Loro hanno potuto fare dei cambi, io non avevo centrocampisti box to box come Pisilli. Ho fatto i complimenti ai ragazzi, peccato che Dovbyk non sia riuscito ad allungare la palla nell’uno-due con Dybala. Poi Mancini solo davanti al portiere. Sono episodi, che se sei determinato riesci a portare dalla tua parte. L’Atalanta ha tutti i crismi per lottare per lo scudetto, ormai sono pronti. Se le cose vanno così sarà un bel campionato”.

23:22

Ranieri: "Le prossime gare saranno le più difficili"

Sul calendario: "Ho detto ai ragazzi che avevano passato un trittico di partite difficilissime, ma le prossime saranno ancora più difficili. In Italia nessuno ti regala nulla e tutto va conquistato centimetro dopo centimetro".

23:21

Ranieri su Dybala e Dovbyk

Sulle condizioni dei giocatori: "Voi non siete a Trigoria, non sapete le condizioni dei calciatori. Dybala non ha fatto ancora un allenamento completo. Per quello che poteva, ha fatto una prestazione eccellente. Dovbyk è tornato dalla nazionale, e fino a ieri non sapeva se ci sarebbe stato. Io gli ho chiesto di essere in campo perchè era troppo importante. L'Atalanta è un orologio meraviglioso, con meccanismi perfetti. Noi ci stiamo attrezzando".

23:19

Ranieri: "Vogliamo riconquistare i tifosi"

"Io ho fatto i complimenti alla squadra: non dobbiamo arrenderci. Dobbiamo sapere dove stiamo andando e questi ragazzi mi stanno seguendo. La cosa bella è stato l'applauso finale del pubblico. Vogliamo riconquistare i nostri tifosi", ha ribadito Ranieri a Dazn.

23:19

Ranieri: "Soddisfatto della prova dei miei giocatori"

Le parole di Claudio Ranieri al termine della gara con l'Atalanta: "Io sono soddisfatto della prestazione dei ragazzi. Siamo riusciti ad ingabbiare l'Atalanta, abbiamo risposto colpo su colpo. Quando ti mancano le forze e loro possono fare ricambi decisivi, la partita cambia. Io non ho avuto ricambi a centrocampo, vista l'assenza di Pisilli".

23:09

Gritti: "La Roma non è una squadra da tredici punti"

Tullio Gritti, vice di Gian Piero Gasperini, commenta il successo contro i giallorossi: "La Roma non è una squadra da 13 punti, ha giocatori forti. Ha passato un momento negativo - ha detto a Sky - ma ha dimostrato di essere una buona squadra. Noi siamo riusciti a tenere botta nei momenti di difficoltà e poi siamo usciti alla distanza".

23:04

L'Olimpico si stringe intorno a Ranieri

Striscioni, cori e affetto per il ritorno del tecnico romano. "Bentornato tra la tua gente".