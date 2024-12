Ranieri torna all'Olimpico: applausi e cori. E lui si commuove

Le ultime due volte che Claudio Ranieri aveva messo piede all'Olimpico si era commosso: prima la sera dell'addio di De Rossi, poi quando, durante Roma-Leicester, tutto lo stadio, settore ospiti compreso, lo aveva applaudito. Stasera la scena è stata più o meno la stessa, ma con un pizzico di sentimento in più, visto che Ranieri si è emozionato quando, entrando in campo sulle note di "Roma, Roma, Roma", ha visto tutto lo stadio in piedi per lui. Non solo: il suo nome è stato il più acclamato al momento della lettura delle formazioni e lo stadio gli ha riservato parecchi striscioni.