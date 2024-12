Hummels, come sta e quando può tornare a giocare con la Roma

Era stato il migliore in campo per quasi 75' e ha dimostrato che, una volta ingranata la condizione fisica, Mats Hummels poteva - può - essere il leader della difesa della Roma. Poi però il difensore tedesco è stato costretto ad uscire per un fastidio muscolare con tanto di smorfia di dolore. La sensazione è che, a 36 anni, Hummels non ci sarà quantomeno sabato con il Lecce, poi dipenderà dagli esami delle prossime ore. "Hummels e Cristante - ha detto Ranieri - hanno sentito fastidio alla schiena e ai muscoli, dobbiamo valutare domani mattina.. Dopo il colpo alla schiena gli si sono induriti i flessori .Avrei preferito Mats mi avesse avvertito prima, in questo modo avrei fatto cambi diversi, ma ormai è così. Cristante ha avuto una distorsione alla caviglia". La sensazione è che anche Bryan con il Lecce non ci sarà.