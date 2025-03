Quanti punti deve fare la Roma per entrare in Champions: la risposta dell'algoritmo

Le ultime nove giornate di Serie A hanno ancora tanto da dire, non solo per l'avvincente lotta scudetto tra Inter, Napoli e Atalanta , ma anche per la corsa al quarto posto . Un piazzamento cruciale per la stagione di molte squadre perché vale l'accesso alla prossima Champions , che dà molti più ricavi ai club rispetto all'Europa League e alla Conference . I discorsi sono apertissimi, con sei squadre racchiuse in soli sette punti : al momento a guardare tutti dall'alto è il Bologna , a seguire Juve, Lazio, Roma , Fiorentina e Milan . Fino a qualche settimana fa sembrava impossibile che i giallorossi, ora settimi, potessero ambire a questo traguardo, ma grazie a sei vittorie consecutive in Serie A la squadra di Ranieri si è rilanciata. Ora ha 49 punti, ma quanti ne servono per arrivare quarti?

I punti per la Champions secondo l'AI e il calendario della Roma

Difficile fare una stima precisa, ma secondo ChatGPT per qualificarsi alla prossima Champions saranno necessari almeno 68 punti, anche in base ai risultati delle scorse stagioni. Ad esempio un anno fa l'Atalanta arrivò quarta a 69 punti, quinto a 68 il Bologna che beneficiò del posto in più grazie al ranking Uefa. Stavolta è molto probabile che questo bonus non ci sia visto il distacco rispetto a Spagna e Inghilterra, perciò la Roma deve per forza di cose arrivare quarta, e per farlo deve guadagnare almeno 19 punti nelle nove giornate rimanenti. Per ottenere questa somma servono sei vittorie e un pareggio, il problema per i giallorossi è il calendario: dopo qualche turno più morbido, ora la Roma dovrà affrontare Juve, Lazio, Inter, Fiorentina, Atalanta e Milan, oltre a Lecce (stasera in campo alle 20.45), Verona e Torino. Quattro scontri diretti per il quarto posto e due sfide con le contendenti allo scudetto, e per tenere il passo consigliato dall'algoritmo la squadra di Ranieri dovrà vincere almeno tre di questi sei big match (più un pareggio), l'unico modo per credere nel sogno Champions.