18:55

Koné alla francese, la mossa di Ranieri che ha annichilito l'Inter

Il centrocampista aveva dominato in quella posizione sempre a San Siro a novembre: L'ANALISI

18:40

Retroscena Roma: la frase di Ranieri che ha portato al gol di Soulé

La rete dell'argentino al 22' del primo tempo a San Siro è arrivata grazie a un'indicazione molto precisa del tecnico giallorosso: COSA HA DETTO

18:26

Soulé: il gol, il parrucchiere la sera prima, il mate e quel sorriso di chi sapeva tutto già

La Roma vince a San Siro con una perla dell'argentino che cresce partita dopo partita: ECCO COME!

18:14

Le dichiarazioni di Inzaghi dopo Inter-Roma

Non solo Ranieri, ecco le dichiarazioni del collega Inzaghi dopo la partita: LEGGILE QUI!

18:00

Ranieri: "Classifica? Non dire gatto se non ce l'ha nel caso"

Ranieri in conferenza: "Se guardo la classifica? Ancora no, ma io onestamente sto pensando alla Fiorentina. Partita per partita. Io non voglio promettere. Non dire gatto se non ce l'hai nel sacco. Alla fine vedremo. Nessuno deve avere recriminazioni. Noi stiamo dando tutto noi setssi. Noi siamo squadra. Se riusciamo a giocare come nei primi minuti, meglio così".

17:50

Le parole di Ranieri su Soulé

Ranieri in conferenza: "Soulé? Lui ha capito quello che gli chiedevo sempre. Tutti devono sapere che deve succedere qualcosa di importante quando ha la palla. Deve essere pratico e rapido nel pensare. Gli dico sempre 'se punti un uomo fallo rapidamente'. Ora inizia a capire. E' un giocatore che non sa mai quello che può fare. Sta capendo che la Serie A è questa. Deve continuare a credere di migliorare quello che ha già di bono. Che è tanto. Lui è una stoffa molto pregiata".

17:34

Le ironie social di Inter-Roma: Conte come Venditti, Ranieri Papa

La squadra di Inzaghi crolla in casa contro i giallorossi. Il web si scatena, tifosi del Napoli compresi: GUARDA QUI!

17:20

Le parole di Ranieri su Papa Francesco

Ranieri a Dazn: "Mi sono commosso quando siamo andati a due metri dalla salma del Papa e anche oggi nel minuto di raccoglimento. Sono momenti intensi per un uomo che ha cercato di fare il bene della Chiesa, ma soprattutto degli ultimi. Ha dato un esempio importante, spero che venga seguito, perché altrimenti sarà inutile".

17:17

Ranieri: "Ripensamenti? Ha già consegnato il tesserino a Coverciano"

Ranieri: "Io sono contento veramente, per i giocatori e i tifosi, per il sacrificio che fanno. Non avevamo mai vinto contro una grande, per cui siamo veramente contenti. Ora arriva alla Fiorentina e penseremo alla Fiorentina. Nel primo tempo avevamo fatto veramente bene, ne abbiamo diverse partite solo 1-0 sbagliando molti gol, ma l'importante sono i tre punti. Ora sto pensando alla Fiorentina, poi me la godrò quando i giochi saranno finiti. Io voglio il bene dei tifosi, società e giocatori. Per me è importante è questo. Ripensamenti? Ho già consegnato il tesserino a Coverciano. Se mi mancherà la panchina? Certo, ma al massimo andrò al parchetto".

17:15

Ranieri: "Abbiamo giocato come a Udine"

Ranieri: "A Udine abbiamo giocato così con Rensch al posto di Soulé. Avevamo fatto molto bene e gli ho fatto vedere quella partita, dicendo ai ragazzi di dover ripercorrere questa partita e hanno fatto molto bene".

17:13

Ranieri: "La vittoria la dedichiamo ai tifosi

Ranieri a Dazn: "Questa vittoria la dedichiamo ai nostri tifosi, non sono potuti venire e ci tenevamo tantissimo a farli sentire orgogliosi di noi. Siamo venuti qui con la voglia e determinazione di vincere, poi ho detto se gli episodi ci condannano andiamo via a testa alta. Ma stiamo bene fisicamente perché non osare? La prima mezz'ora è stata veramente molto bella, poi giochiamo contro l'Inter, sono bravi e hanno preso le misure. Noi diligenti a chiudere tutte le opportunità che lo cercavano di costruire".

17:10

Come cambia la classifica della Serie A

Ecco come è cambiata la classifica dopo la vittoria della Roma sull'Inter, CLICCA QUI!

17:00

A breve le dichiarazioni di Claudio Ranieri

Tra poco tutte le parole dell'allenatore dei giallorossi dopo la vittoria contro l'Inter a San Siro.

Milano, stadio Giuseppe Meazza