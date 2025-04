Retroscena Roma: la frase di Ranieri che ha portato al gol di Soulé

A San Siro è Matias Soulé a sbloccare il risultato tra Inter e Roma, match della 34ª giornata di Serie A . L'argentino porta avanti i giallorossi su un'azione perfetta al 22' del primo tempo: passa il pallone indietro a Pellegrini , con il tiro del capitano che viene ribattuto da Sommer. Il rimpallo (che sembra venga anche sfiorato da Shomurodov) finisce di nuovo a Soulé che di destro (nonostante sia mancino), batte il portiere nerazzurro e gonfia la rete. Un gol bellissimo che fa impazzire di gioia i tifosi giallorossi sui social e non solo, purtroppo quelli residenti nel Lazio costretti a seguire in tv la partita per il divieto di trasferta inflitto dopo gli scontri durante il derby della Capitale.

La frase di Ranieri per Pellegrini

L'azione del gol che ha portato il risultato al Meazza sullo 0-1, e che potrebbe valere un posto in Europa per la Roma, però è frutto di una precisa indicazione di mister Claudio Ranieri. Come confermato dai microfoni di Dazn, a bordocampo si sono sentite chiare e forti le parole del tecnico testaccino. “Ranieri insisteva con la squadra per arrivare a Pellegrini, chiedeva alla squadra di passare più il pallone al capitano romanista. E dal tiro di Lorenzo infatti è arrivato il gol di Soulé” ha riportato il bordocampista.