Roma, per Bailey nessuna lesione: cosa è successo contro la Juventus
ROMA - Buone notizie per Leon Bailey, attaccante della Roma che temeva un nuovo lungo stop dopo l'infortunio accusato nell'ultimo match di campionato perso dai giallorossi di Gian Piero Gasperini contro la Juve di Luciano Spalletti allo 'Stadium', dove il giamaicano aveva chiesto il cambio appena 21' dopo essere entrato al posto di Pellegrini.
Roma, nessuna lesione muscolare per Bailey
Esclusa la presenza di lesioni infatti per Bailey che a Torino, dopo un contropiede della Roma, aveva sentito dolore e preferito così uscire dal campo, probabilmente condizionato dai due precendenti stop. Appena arrivato a Roma infatti si era infortunato al primo allenamento rimanendo fuori due mesi, a ottobre il rientro ma a novembre è arrivata poi una lesione muscolare che lo ha tenuto fuori altre tre settimane.