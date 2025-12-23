Roma, per Bailey nessuna lesione: cosa è successo contro la Juventus

Roma, nessuna lesione muscolare per Bailey

Esclusa la presenza di lesioni infatti per Bailey che a Torino, dopo un contropiede della Roma, aveva sentito dolore e preferito così uscire dal campo, probabilmente condizionato dai due precendenti stop. Appena arrivato a Roma infatti si era infortunato al primo allenamento rimanendo fuori due mesi, a ottobre il rientro ma a novembre è arrivata poi una lesione muscolare che lo ha tenuto fuori altre tre settimane.