martedì 10 marzo 2026
Ferguson ha già dimenticato la Roma: cosa ha detto all'allenatore del Brighton

L'attaccante irlandese ha parlato con il tecnico del club di Premier. " L'ho sentito postivo. Ha imparato tanto"
Ferguson Roma Brighton
L'avventura di Evan Ferguson alla Roma sembra essere giunta ai titoli di coda. L'attaccante irlandese, costretto a sottoporsi a un intervento alla caviglia, ha posto già fine alla propria stagione. Prossimo per l'attaccante un rientro al Brighton, come di fatto annunciato dall'allenatore del club inglese Fabian Hurzeler: "Ho parlato con lui e mi ha detto una frase interessante. Ha detto che ha imparato molto".

Hurzeler su Ferguson: "Ha vissuto un periodo davvero positivo alla Roma"

L'ultima partita giocata da Ferguson risale al 10 gennaio, in occasione del successo della Roma contro il Sassuolo. Adesso, con l'intervento alla caviglia l'attaccante classe 2004 si sta già concentrando sul futuro. In particolar modo, ha parlato con l'allenatore del Brighton, facendo alimentare le tesi di un rientro alla base. Hurzeler ha aggiunto un commento circa la loro conversazione: "Penso che questa sia la cosa più importante: che i giocatori in prestito imparino qualcosa in un nuovo ambiente, con una nuova cultura e con un nuovo stile di gioco; che imparino a lottare e ad adattarsi a circostanze diverse. La seconda cosa è che, prima dell’infortunio, ha giocato molti minuti, quindi ha vissuto un periodo davvero positivo alla Roma. Ha segnato dei bei gol, è stato titolare, e penso che questo sia anche il secondo obiettivo di un prestito. Dopo questa conversazione che ho avuto con lui mi sento piuttosto positivo e fiducioso che potremmo vedere un Evan Ferguson diverso".

