Angelino torna a giocare: il gesto di Gasperini, l'Olimpico si emoziona e la moglie sui social...

Non giocava a Roma, e in Serie A, da settembre. In mezzo, da quel Roma - Verona del 28 settembre, appena 7' in coppa: 5' a Glasgow in casa del Celtic , 2' ad Atene col Panathinaikos. Il club giallorosso e Gasperini non hanno mai parlato di che cosa sia successo ad Angelino, né lo ha fatto lui: il tecnico si è limitato a dire che era stato fermato dai medici e che solo loro avrebbero potuto dare l'ok per il ritorno in campo. Nelle ultime settimane lo spagnolo si è allenato tanto, o ggi con il Lecce i l tecnico gli ha regalato un quarto d'ora e l'Olimpico, tutto, lo ha davvero abbracciato come meglio non avrebbe potuto. Quando si è alzato in piedi per il riscaldamento, quando era pronto per entrare, quando ha calcato per la prima volta il manto erboso di quello stadio che è stato tante volte casa.

Angelino torna in campo, il post della moglie Rocio

Tra le persone più felici del suo ritorno in campo senza dubbio la moglie Rocio che ha ripreso la scena e ha scritto: "Finalmente ti danno l'opportunità". Cosa intendeva? Probabilmente Angelino si sentiva pronto già da un po' per rientrare e soffriva per la lunga assenza dal campo. È ancora magro, dopo sei mesi deve ritrovare ritmo e tono muscolare, ma il grosso è alle spalle. Lui lo sa e lo ha festeggiato così: "Quanto avevo voglia - ha scritto su Instagram - di tornare a giocare di nuovo in casa". Felice lui, felici tutti i compagni che lo hanno abbracciato a lungo. Anche perché Angelino è un uomo spogliatoio, lui e la sua famiglia sono perfettamente integrati nel gruppo squadra, non c'è persona che non ne parli bene. Adesso non resta che sfruttare la sosta per allenarsi ancora e poi, da aprile, ritornare ad essere una risorsa preziosa per il finale di stagione. Gasperini lo ha abbracciato a lungo a fine partita e forse è questa la foto più bella di Roma - Lecce.