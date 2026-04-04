Tentazione Arribas per la Roma: porta ritmo e fantasia in campo, la strategia di Massara
La lista esiste, è concreta. Ed è sul tavolo di Massara, che la sfoglia come un catalogo di possibilità, di intuizioni, di colpi da costruire prima ancora che da chiudere. La Roma della prossima stagione vuole prendere forma così: idee, sostenibilità, talento e quella visione che deve incastrarsi perfettamente con il calcio feroce e verticale di Gasperini. Non è solo mercato, è progettazione. Un equilibrio delicato tra qualità, prezzo ed età. Una caccia mirata a quei profili capaci di crescere dentro Trigoria ed esplodere fino a diventare, se necessario, plusvalenze da capogiro. Un modello già avviato, già testato. Un esempio è Wesley: investimento da 25 milioni, valore già lievitato di 15. Segnale chiaro della direzione intrapresa. Ma la nuova scintilla, oltre alla perla bosniaca di nome Alajbegovic, porta a un profilo preciso: Sergio Arribas.
Arribas: più di un'idea per la Roma
Il trequartista dell’Almeria è più di un’idea, è una tentazione forte, concreta. Ventiquattro anni, mancino, talento puro. Numeri da protagonista assoluto: venti gol e sette assist in stagione. La Segunda Division gli sta stretta, soffocante come una maglia troppo piccola. E lui, cresciuto nella scuola del Real Madrid, ha voglia di respirare aria da grande. La Roma lo osserva, studia, prepara la strategia.
Perché Arribas è uno di quei giocatori che accendono la luce tra le linee, che danno ritmo e fantasia, che sanno muoversi con quella eleganza che ricorda Dybala. Può partire largo, ma è al centro che diventa letale, dove il pallone pesa e le scelte fanno la differenza.
A Trigoria la volontà è aggiugnere qualità
La sua storia recente racconta di un talento che ha dovuto aspettare. Poco spazio a Madrid, poi la scelta dell’Almeria nel 2023 per circa 6 milioni, con il 50% della futura rivendita rimasto ai blancos. Una prima stagione buona, ma segnata dalla retrocessione. E poi l’esplosione: leadership tecnica, numeri da trascinatore, squadra al terzo posto e sogno Liga ancora vivo. Contratto lungo, fino al 2029. Clausola da 40 milioni. Il prezzo reale si aggira intorno alla metà e non è proibitivo per chi intravede un potenziale ancora inespresso. A Trigoria riflettono, indipendentemente dal futuro di Dybala. Perché qui non si tratta di sostituire, ma di aggiungere qualità, di alzare il livello, di costruire alternative vere.
Alajbegovic, l'altro talento nella lista della Roma
E non finisce qui. Perché nella stessa lista, tra le righe e le strategie sotto traccia, resta forte il nome di Alajbegovic, talento di proprietà del Leverkusen. Giovane, promettente, già ambito. Massara lavora nell’ombra, cercando di anticipare la concorrenza prima che il prezzo - oggi intorno ai 20 milioni - si trasformi in un’asta fuori controllo. Due profili diversi, stessa idea: talento da plasmare, valore da costruire. La Roma accelera, non vuole restare a guardare. Perché il futuro, a Trigoria, non si aspetta: si pianifica cercando di anticiparlo.
La lista esiste, è concreta. Ed è sul tavolo di Massara, che la sfoglia come un catalogo di possibilità, di intuizioni, di colpi da costruire prima ancora che da chiudere. La Roma della prossima stagione vuole prendere forma così: idee, sostenibilità, talento e quella visione che deve incastrarsi perfettamente con il calcio feroce e verticale di Gasperini. Non è solo mercato, è progettazione. Un equilibrio delicato tra qualità, prezzo ed età. Una caccia mirata a quei profili capaci di crescere dentro Trigoria ed esplodere fino a diventare, se necessario, plusvalenze da capogiro. Un modello già avviato, già testato. Un esempio è Wesley: investimento da 25 milioni, valore già lievitato di 15. Segnale chiaro della direzione intrapresa. Ma la nuova scintilla, oltre alla perla bosniaca di nome Alajbegovic, porta a un profilo preciso: Sergio Arribas.
Arribas: più di un'idea per la Roma
Il trequartista dell’Almeria è più di un’idea, è una tentazione forte, concreta. Ventiquattro anni, mancino, talento puro. Numeri da protagonista assoluto: venti gol e sette assist in stagione. La Segunda Division gli sta stretta, soffocante come una maglia troppo piccola. E lui, cresciuto nella scuola del Real Madrid, ha voglia di respirare aria da grande. La Roma lo osserva, studia, prepara la strategia.
Perché Arribas è uno di quei giocatori che accendono la luce tra le linee, che danno ritmo e fantasia, che sanno muoversi con quella eleganza che ricorda Dybala. Può partire largo, ma è al centro che diventa letale, dove il pallone pesa e le scelte fanno la differenza.