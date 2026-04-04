Tentazione Arribas per la Roma: porta ritmo e fantasia in campo, la strategia di Massara

La lista esiste , è concreta. Ed è sul tavolo di Massara, che la sfoglia come un catalogo di possibilità, di intuizioni, di colpi da costruire prima ancora che da chiudere. La Roma della prossima stagione vuole prendere forma così: idee, sostenibilità, talento e quella visione che deve incastrarsi perfettamente con il calcio feroce e verticale di Gasperini . Non è solo mercato, è progettazione . Un equilibrio delicato tra qualità, prezzo ed età. Una caccia mirata a quei profili capaci di crescere dentro Trigoria ed esplodere fino a diventare, se necessario, plusvalenze da capogiro. Un modello già avviato, già testato. Un esempio è Wesley: investimento da 25 milioni, valore già lievitato di 15. Segnale chiaro della direzione intrapresa. Ma la nuova scintilla, oltre alla perla bosniaca di nome Alajbegovic , porta a un profilo preciso: Sergio Arribas .

Arribas: più di un'idea per la Roma

Il trequartista dell’Almeria è più di un’idea, è una tentazione forte, concreta. Ventiquattro anni, mancino, talento puro. Numeri da protagonista assoluto: venti gol e sette assist in stagione. La Segunda Division gli sta stretta, soffocante come una maglia troppo piccola. E lui, cresciuto nella scuola del Real Madrid, ha voglia di respirare aria da grande. La Roma lo osserva, studia, prepara la strategia.

Perché Arribas è uno di quei giocatori che accendono la luce tra le linee, che danno ritmo e fantasia, che sanno muoversi con quella eleganza che ricorda Dybala. Può partire largo, ma è al centro che diventa letale, dove il pallone pesa e le scelte fanno la differenza.