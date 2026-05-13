Roma, Pellegrini e Dovbyk tornano in gruppo in vista del derby
Arrivano buone notizie in casa Roma in vista del derby, per il quale sono ancora attese novità per quanto riguarda data e orario in cui sarà giocato. Nell'allenamento odierno sia Lorenzo Pellegrini che Artem Dovbyk sono tornati a lavorare con il resto del gruppo dopo aver recuperato dai rispettivi infortuni.
Pellegrini e Dovbyk in gruppo
Lorenzo Pellegrini è tornato a lavorare con il resto della squadra. Il trequartista ha smaltito l'infortunio al flessore rimediato lo scorso 10 aprile, nel primo tempo della partita con il Pisa. La volontà del numero 7 è quella di tornare in campo in occasione del derby che ha deciso con un suo gol nella gara di andata. In gruppo anche Artem Dovbyk. Per l'attaccante ucraino si tratta della prima volta dall'intervento al quale si è sottoposto a gennaio in Finlandia in seguito a una lesione miotendinea.
Le prossime due partite della Roma
La Roma si trova attualmente al quinto posto in classifica a 67 punti, gli stessi del Milan. Nel prossimo turno la squadra di Gasperini scenderà in campo nel derby contro la Lazio, impegnata questa sera nella finale di Coppa Italia con l'Inter. Nell'ultimo, quindi, la Roma sarà di scena al "Bentegodi" contro il già retrocesso Verona.