Dybala non parla del futuro, Gasperini preme per il rinnovo: cosa ha detto Paulo a Verona e cosa succede adesso

INVIATA A VERONA - Gaperini lo ha detto chiaro e tondo: "Ho fatto parlare lui e la società. Spero che resti, penso di sì". Lui, invece, di futuro non ha parlato. Ma il momento è delicato. Cruciale. Con ordine: Paulo Dybala e la Roma sono, certamente, più vicini di qualche settimana fa. La Champions aiuta e aiuta tanto. Gasp lo vuole, lui vuole restare. È un discorso di soldi. Dybala è pronto ad accettare un rinnovo annuale con opzione che dipenderà da presenze, in primis, poi gol e assist. Parametri individuali, non di squadra. Va discusso l'ingaggio: due milioni la base della Roma, lui parte da tre a metà forse ci si può incontrare. Con relativo accordo sui diritti di immagine. Già, ma quando? A breve. Perché l'attaccante tra poco tornerà in Argentina e poi, forse, a Miami. Vuole chiudere tutto prima delle vacanze. E la Roma è dello stesso avviso. In settimana, quindi, sono attese novità.