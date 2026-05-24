Dybala non parla del futuro, Gasperini preme per il rinnovo: cosa ha detto Paulo a Verona e cosa succede adesso
INVIATA A VERONA - Gaperini lo ha detto chiaro e tondo: "Ho fatto parlare lui e la società. Spero che resti, penso di sì". Lui, invece, di futuro non ha parlato. Ma il momento è delicato. Cruciale. Con ordine: Paulo Dybala e la Roma sono, certamente, più vicini di qualche settimana fa. La Champions aiuta e aiuta tanto. Gasp lo vuole, lui vuole restare. È un discorso di soldi. Dybala è pronto ad accettare un rinnovo annuale con opzione che dipenderà da presenze, in primis, poi gol e assist. Parametri individuali, non di squadra. Va discusso l'ingaggio: due milioni la base della Roma, lui parte da tre a metà forse ci si può incontrare. Con relativo accordo sui diritti di immagine. Già, ma quando? A breve. Perché l'attaccante tra poco tornerà in Argentina e poi, forse, a Miami. Vuole chiudere tutto prima delle vacanze. E la Roma è dello stesso avviso. In settimana, quindi, sono attese novità.
Dybala rinnovo Roma, cosa ha detto dopo il Verona
Lui, però, ieri sera a Verona non ne ha parlato. Si è (giustamente) concentrato sull'obiettivo di squadra e sulle feste nello spogliatoio. Al futuro si pensa dopo. "Per una squadra come la Roma, per una tifoseria come quella della Roma dovrebbe essere normale giocare la Champions. Però, il calcio a volte cambia le cose, le dinamiche. Negli ultimi anni forse altre squadre lo hanno meritato più di noi, ma quest'anno lo abbiamo meritato noi. E tanto. Tornare a giocare nella notte delle stelle è magico. Ce lo dobbiamo godere". Lui conta di farlo anche l'anno prossimo. Parola alla società.