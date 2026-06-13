Dybala a un passo dal rinnovo, ma lui frena: "Non ho ancora deciso, fino al 30 giugno..."

Paulo Dybala : e adesso? L'attaccante della Roma arriva a Cordoba, in Argentina è inverno, il maglione a collo alto stride con le temperature europee. Ma dall'altra parte del mondo fa freddo e forse qualche brivido verrà pure ai romanisti leggendo le sue parole a Espn. Da capire: Dybala fa pretattica o davvero quello che sembrava un rinnovo ormai scontato è a rischio?

Dybala, cosa ha detto sul futuro e sul rinnovo

Prima, le dichiarazioni: "Sono ancora un giocatore della Roma fino alla fine del mese. Per rispetto nei confronti del club, non parlerò del mio futuro perché non ho ancora deciso", ha ammesso all'aeroporto braccato dalle telecamere. Arrivato insieme alla moglie Oriana Sabatini e alla figlia Gia, di quattro mesi, Dybala ha aggiunto: "Può succedere di tutto. Nel calcio non si sa mai. Molte volte ho pensato che sarebbe successo una cosa e invece è successo tutt'altro. Il Boca? È un'opzione, vedremo, come ce ne sono altre. Anche l'Instituto (il club dove ha iniziato, ndr,) così la gente non si arrabbia".

Dybala, cosa succede con la Roma

Poi le considerazioni. Dybala è partito subito dopo la fine del campionato, il suo agente, Carlos Novel, ha contatti telefonici con la Roma ma non è più stato a Trigoria. Gasperini preme per il rinnovo, Dybala stesso vuole restare in giallorosso almeno un altro anno per giocare la Champions, i tifosi aspettano solo la firma. La base del futuro accordo è - sarebbe - circa tre milioni fissi più bonus, cifre che nessun club argentino ad ora mette su piatto. Le parti (Roma e giocatore) sono vicine, ma D'Amico è stato ufficializzato solo ieri. Come andrà a fine? Probabilmente Dybala rinnoverà, ma tutto è ancora sul piatto.