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Mancini sul rinnovo con la Roma: "Sto aspettando delle risposte. Mondiali? Non riesco a guardarli..."

Il difensore dei giallorossi ha parlato da Montopoli in Val d'Arno a margine del secondo memorial Mattia Giani
4 min
TagsManciniRomaChampions League
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"Il rinnovo con la Roma? Sto aspettando delle risposte. I Mondiali? Non riesco a guardarli...". Così Gianluca Mancini in occasione del  secondo memorial Mattia Giani, a Montopoli in Val d'Arno. Ai microfoni di Sky il difensore dei giallorossi ha spiegato: "Per quanto riguarda il rinnovo io e Pellegrini ci siamo goduti le vacanze, abbiamo parlato di tutto e di più. Vediamo, sto aspettando. Guarda che sorriso che ho, sono sereno. Non è successo niente di che in questi mesi. Stiamo parlando con la società. Durante l'anno mi sono concentrato sul campo e sull'obiettivo della Champions League. Sto aspettando delle risposte, vediamo cosa succede".

Mancini sui Mondiali: "Provo dolore, al massimo guardo gli highlights"

Intanto, i Mondiali sono in pieno corso di svolgimento: "Non sto vedendo le partite perché mi fa troppo male non essere lì, mi provoca dolore, al massimo guardo gli highlights. Se per tre volte non abbiamo centrato la qualificazione ci sono diversi motivi, non è solo un problema di settore giovanile o di allenatori. Speriamo di risolverlo in futuro, ma sono convinto che, con il duro lavoro e con un percorso che parte dai settori giovanili, torneremo ad esserci”.

Mancini sulla Roma in Champions: "Traguardo frutto di un anno di lavoro"

Mancini si consola con il ritorno della Roma in Champions League al termine di una splendida cavalcata conclusa al terzo posto in classifica: "Abbiamo raggiunto un traguardo che è frutto di un anno di lavoro. A Roma la Champions mancava da troppi anni”.

Mancini e i rumors di mercato sull'Inter: "Rispondo così"

Chiusura sull'interessamento nei suoi confronti da parte dell'Inter. Una voce di mercato spenta immediatamente da Gian Piero Gasperini, che lo aveva immediatamente blindato: "Rispondo così". E la risposta è un sorriso.

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