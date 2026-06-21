Mancini sul rinnovo con la Roma: "Sto aspettando delle risposte. Mondiali? Non riesco a guardarli..."

"Il rinnovo con la Roma? Sto aspettando delle risposte. I Mondiali? Non riesco a guardarli...". Così Gianluca Mancini in occasione del secondo memorial Mattia Giani, a Montopoli in Val d'Arno. Ai microfoni di Sky il difensore dei giallorossi ha spiegato: "Per quanto riguarda il rinnovo io e Pellegrini ci siamo goduti le vacanze, abbiamo parlato di tutto e di più. Vediamo, sto aspettando. Guarda che sorriso che ho, sono sereno. Non è successo niente di che in questi mesi. Stiamo parlando con la società. Durante l'anno mi sono concentrato sul campo e sull'obiettivo della Champions League. Sto aspettando delle risposte, vediamo cosa succede".