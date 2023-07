Roma, il siparietto Matic-Dybala continua: lo sfottò sul taglio di capelli

ROMA - Da un anno compagni di squadra nella Roma e sempre più amici fuori dal campo: Dybala e Matic sono ormai inseparabili e continuano a deliziare i tifosi giallorossi con i loro siparietti social . L'ultimo arriva dopo il 6-0 rifilato in amichevole al Latina (doppietta della Joya) e prima del ritiro in Portogallo dove la squadra di José Mourinho proseguirà la preparazione estiva in vista della prossima stagione.

Dybala, Matic se la ride su Instagram

Protagonista di una simpatica imitazione della 'Dybala Mask' e di una gag con il campione del mondo in versione barman dietro al bancone, Matic ha ora preso scherzosamente di mira il fantasista argentino che ha voluto sfoltire la chioma in vista della 'trasferta' in Algarve. "Mamma mia" è stato il commento del centrocampista serbo in una storia Instagram in cui si vede Dybala sulla poltrona del parrucchiere, accompagnata dall'immagine di un frate con la tipica tonsura monastica.