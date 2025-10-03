Dybala e la crisi con la moglie incinta. Oriana Sabatini: "Ti odio, è tuo..."

Paulo Dybala e Oriana Sabatini saranno presto genitori. Più precisamente di una bambina, che nascerà a marzo. E nonostante la gioia e l'eccitazione, la cantante e attrice ha chiarito di aver provato inizialmente molta rabbia nei confronti del giocatore della Roma. Oriana, 29 anni, lo ha raccontato in Argentina, al programma tv Sería Increíble, rivelando cosa è successo non appena ha sospettato di essere incinta. "Sono sempre stata puntuale. Appena ho visto che ero in ritardo, ho detto a Paulo che non avrei vissuto da sola con quell'ansia. Appena è tornato a casa dall'allenamento, abbiamo fatto il test insieme", ha spiegato. Sebbene Dybala si sia dimostrato molto premuroso fin dall'inizio, Oriana ha confessato di aver cominciato ad avere accessi di ira nei confronti del calciatore, che ha sposato un anno fa. "Non sapete quanto sia coinvolto Paulo, controbatte per tutto perché gli piace intromettersi. Appena sono rimasta incinta, un'amica mi ha regalato un libro intitolato "Come non odiare tuo marito durante la gravidanza", ha detto la Sabatini. Inizialmente Oriana l'aveva trovato un regalo strano ma due settimane dopo tutto ha iniziato ad avere senso. "Ho capito perfettamente. Ho guardato Paulo e gli ho detto: 'Ti odio, è tutta colpa tua'. Vomitavo ogni giorno, non riuscivo ad alzarmi dal letto per le vertigini, e lui era lì, perfettamente sano, seduto lì a giocare alla PlayStation come se nulla fosse successo", ha ammesso la Sabatini.
Oriana Sabatini incinta, i primi difficili mesi di gravidanza
"I primi tre mesi sono stati molto difficili per me. La gente ti dice che stai creando la vita, con un bambino dentro, e... sì, ma raggiungi una stabilità che, quando la perdi, ti chiedi se la ritroverai mai", ha continuato Oriana Sabatini, che fin da adolescente ha dovuto fare i conti con alcuni disturbi alimentari. "Svegliarsi un giorno e trovare un cibo che ti disgusta e non riesci a mangiarlo, l'unica cosa che puoi mangiare sono i noodles, che è un cibo di cui hai avuto paura per tutta la vita, è difficile. Per me è stata dura". Ora che è entrata nel quarto mese Oriana sta meglio: non soffre più di sonnolenza e anche la nausea sta scomparendo a poco a poco.
Dybala, presto un gol per la figlia in arrivo?
"Se Paulo segnerà un gol, dopo esulterà mettendo la palla sotto la maglietta?", ha chiesto una conduttrice del programma. "No, ne abbiamo parlato un po'. A un certo punto, mentre pensavamo: 'Come lo raccontiamo? Non hai voglia di segnare un gol?', lui mi ha detto: 'No, non voglio mettermi questa pressione'. - ha risposto Oriana - E io ho detto: 'Se lo diciamo sui social, ci sarò anche io e l'annuncio non sarà solo tuo". Nonostante l'annuncio sia già stato dato sui social Dybala potrebbe lo stesso segnare un gol e dedicarlo alla figlia in arrivo. "Me lo aspetto", ha replicato Oriana. E allora non resta che attendere in campo...