Dybala e la crisi con la moglie incinta. Oriana Sabatini: "Ti odio, è tuo..."

Paulo Dybala e Oriana Sabatini saranno presto genitori. Più precisamente di una bambina, che nascerà a marzo. E nonostante la gioia e l'eccitazione, la cantante e attrice ha chiarito di aver provato inizialmente molta rabbia nei confronti del giocatore della Roma. Oriana, 29 anni, lo ha raccontato in Argentina, al programma tv Sería Increíble, rivelando cosa è successo non appena ha sospettato di essere incinta. "Sono sempre stata puntuale. Appena ho visto che ero in ritardo, ho detto a Paulo che non avrei vissuto da sola con quell'ansia. Appena è tornato a casa dall'allenamento, abbiamo fatto il test insieme", ha spiegato. Sebbene Dybala si sia dimostrato molto premuroso fin dall'inizio, Oriana ha confessato di aver cominciato ad avere accessi di ira nei confronti del calciatore, che ha sposato un anno fa. "Non sapete quanto sia coinvolto Paulo, controbatte per tutto perché gli piace intromettersi. Appena sono rimasta incinta, un'amica mi ha regalato un libro intitolato "Come non odiare tuo marito durante la gravidanza", ha detto la Sabatini. Inizialmente Oriana l'aveva trovato un regalo strano ma due settimane dopo tutto ha iniziato ad avere senso. "Ho capito perfettamente. Ho guardato Paulo e gli ho detto: 'Ti odio, è tutta colpa tua'. Vomitavo ogni giorno, non riuscivo ad alzarmi dal letto per le vertigini, e lui era lì, perfettamente sano, seduto lì a giocare alla PlayStation come se nulla fosse successo", ha ammesso la Sabatini.