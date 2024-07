Dybala e Oriana, matrimonio da favola a Buenos Aires: foto e i video della cerimonia

BUENOS AIRES (Argentina) - Nella notte italiana Paulo Dybala e Oriana Sabatini si sono uniti in matrimonio. Una festa straordinaria quella del campione argentino della Roma - sotto una leggera pioggia e in condizioni climatiche decisamente migliori rispetto a quelle di Roma - che è apparso particolarmente emozionato. La cerimonia è andata in scena al Dok Hara de Exaltacion de la Cruz, nella provincia di Buenos Aires, in un resort extra lusso in cui gli invitati - rigorosamente senza smartphone alla mano, su richiesta degli sposi - hanno avuto modo di festeggiare insieme ai due nuovi coniugi.