Candreva non ci sta. L'autore del gol del momentaneo 1-0 in Napoli-Salernitana, poi ribaltato dagli azzurri con Politano e Rrahmani, ha scelto i social per sfogarsi della direzione arbitrale della partita. In particolare l'ex Inter e Lazio ha condiviso sulle sue storie Instagram il frame di Demme che colpisce con il gomito Tchaouna nell'azione che ha poi portato al gol allo scadere per la vittoria del Napoli. Allegate due emoticon, ad esprimere la rabbia del giocatore.