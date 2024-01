Diretta Napoli-Salernitana 0-0: segui la partita LIVE

15:04

3' - Napoli subito propositivo

La squadra di Mazzarri fa girare il pallone ma la Salernitana fa grande densità in mezzo al campo.

15:02

1' - Si parte, inizia Napoli-Salernitana

Il primo pallone del match lo muove la squadra di Mazzarri.

14:58

Napoli e Salernitana in campo

Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno del 'Maradona'. Ancora pochi minuti e si parte con il derby tra Napoli e Salernitana.

14:55

Salernitana, Inzaghi: "Contro il Napoli serve la partita perfetta"

"Ci vuole la partita perfetta. Abbiamo già dimostrato con Lazio, Milan e Juventus che possiamo giocarcela con chiunque. È quello che voglio dalla mia squadra". Così l'allenatore della Salernitana, Filippo Inzaghi, a pochi istanti dal calcio d'inizio del derby contro il Napoli. "Gli avversari sono più forti e se azzeccano la gara c'è poco da fare, speriamo non siano al 100% e di ripetere le ultime gare sperando di rendere la gente felice, al di là del risultato, come domenica scorsa. Ovviamente vogliamo fare punti perchè ci servono per la classifica, la squadra li merita per quanto sta facendo in campo".

14:52

Napoli, Meluso: "Ritiro utile per stare insieme e lavorare". Su Kvara e Osimhen...

Il direttore sportivo del Napoli ha parlato ai microfoni di Dazn prima del derby con la Salernitana: "Il ritiro è servito per stare insieme, spiegarsi e lavorare. Nella testa abbiamo questa brutta prova da cancellare, sia mentalmente ma soprattutto con tre punti oggi". Le parole dell'agente di Kvaratskhelia e la risposta piccata di Osimhen? "Sono cose private, non entriamo nel merito della vicenda. I due calciatori sono amici fraterni, è evidente che dichiarazioni fuori dalle righe possono dar adito ad altro, ma quello che è successo entra poco all'interno dello spogliatoio. Immagino che si siano già sentiti, sono sicuro che quando Osimhen tornerà dalla Coppa D'Africa si abbracceranno".

14:43

Salernitana, Gyomber avvisa il Napoli: "Ce la metteremo tutta"

Il difensore granata è intervenuto ai microfoni di Dazn prima della partita contro il Napoli: "Nelle ultime giornate abbiamo dimostrato di poter fare delle buone partite anche contro le grandi. Crediamo nei nostri mezzi, oggi ce la metteremo tutta per portare a casa qualcosa".

14:40

Napoli, De Laurentiis e il gioco dei “perché”

Il commento sul difficile momento dei campioni d'Italia in carica, attesi dal derby contro la Salernitana. (LEGGI QUI)

14:34

Napoli, Politano: "Dobbiamo rimboccarci le maniche"

"Non è un bellissimo periodo, dobbiamo rimboccarci le maniche e cercare di vincere più partite possibili da qui alla fine del campionato". Così Matteo Politano, intervistato da Dazn, nel pre-partita di Napoli-Salernitana.

14:30

Cannavaro jr a sorpresa: "Vedo il Napoli chiuso in casa, ecco perché..."

Parla l'ex capitano azzurro che si racconta e commenta la stagione tra il ritorno di Mazzarri e le difficoltà di Osimhen. (LEGGI TUTTO)

14:20

Napoli, c'è Traoré: cosa manca per l'ufficialità. E su Lukic...

Gli azzurri sono attivissimi sul mercato: l'ex Sassuolo è a un passo, si lavora per completare l'acquisto dell'ex Torino. (LA SITUAZIONE)

14:15

Napoli-Salernitana, la squadra arbitrale al 'Maradona'

La direzione del match tra azzurri e granata è affidata a Livio Marinelli, coadiuvato dagli assistenti Lo Cicero e Vecchi. Il Quarto ufficiale è Marchetti. Al VAR ecco Di Bello, mentre all'AVAR c'è Chiffi.

14:07

Salernitana, gli undici scelti da Inzaghi: torna Ochoa

SALERNITANA (3-5-2): Ochoa; Lovato, Gyomber, Fazio; Sambia, Martegani, Legowski, Candreva, Bradaric; Tchaouna, Simy. All. F. Inzaghi.

14:01

Napoli, la formazione ufficiale di Mazzarri: c'è Gaetano

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Gaetano; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.

14:00

Salernitana, il derby con il Napoli è un tabù

La squadra di Inzaghi non ha vinto nessuna delle sette partite giocate in Serie A contro gli azzurri: tre pareggi e quattro sconfitte nel parziale, compresa l’ultima dello scorso novembre, per 0-2 in casa; contro nessuna squadra, i granata hanno giocato più partite nel massimo campionato senza mai vincere (sette match anche contro il Torino).

13:51

Napoli, assente Zielinski: il motivo

"Piotr Zielinski non sarà a disposizione per il match a causa di un affaticamento". Lo rende noto il club azzurro su 'X'. (QUI I DETTAGLI)

13:45

Napoli, abissale il distacco dalla vetta: i numeri

Per la prima volta nella storia della Serie A, una squadra Campione d'Italia ha chiuso il girone di andata del torneo successivo con un distacco di almeno 20 punti dalla prima in classifica; il precedente record negativo apparteneva all'Inter: -15 dalla capolista nel 1930/31 (2 punti a vittoria).

13:40

Napoli, la moda di chiedere scusa

Tutti i dettagli sulla gestione del momento difficile che sta attraversando la squadra di Mazzarri. (APPROFONDISCI)

13:35

Napoli-Salernitana, i precedenti

Gli azzurri non hanno mai perso nelle precedenti 14 gare casalinghe giocate contro i granata in tutte le competizioni: nove vittorie e cinque pareggi nel parziale. Soltanto contro quattro squadre i campioni d'Italia in carica contano più sfide interne in tutte le competizioni senza mai aver subito una sconfitta: Cesena (22), Ascoli (19), Pescara (16) e Cremonese (15).

13:30

Napoli-Salernitana ore 15: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Scopri dove vedere in diretta la partita del 'Maradona': orario, canali e info per seguirla live e in differita. Le scelte dei due allenatori. (LEGGI TUTTO)

Napoli - Stadio 'Diego Armando Maradona'