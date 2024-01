Napoli, la moda di chiedere scusa

“Amore è...non dover mai chiedere scusa”. Per fortuna del Napoli la striscia di fumetti che imperava negli anni Settanta e Ottanta, è finita da quarant’anni. A Castel Volturno chiedere scusa è di moda. Soprattutto dopo che a compiere il primo passo è stato il grande capo. Scuse alla De Laurentiis, ovviamente. Chiedo scusa ma.. Non particolarmente sentite, ecco. «Tutto quello che è successo fino ad ora è solo colpa mia. Mi assumo qualsiasi responsabilità e devo chiedere scusa ai napoletani e ai tifosi. Ma la verità ha varie pieghe. Quando tornerò dalla Supercoppa in Arabia vi racconterò la verità e la verità la conosce solo chi le vive dall’interno». Poi è stato il turno dei calciatori che in verità dall’inizio della stagione, a vario titolo, si stanno scusando un post-partita sì e l’altro pure. Una sorta di messa cantata. Del resto le occasioni non mancano, c’è l’imbarazzo della scelta.