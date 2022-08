Gonzalo Villar alla Sampdoria, ci siamo: la chiusura in 24 ore

La Sampdoria segue Gonzalo Villar dallo scorso gennaio. Come ammesso dallo stesso Daniele Faggiano al Corrieredellosport.it lo scorso 1 luglio, il centrocampista è infatti uno storico pallino del club blucerchiato che da qualche giorno vede finalmente il traguardo: c'è l'accordo di massima con la Roma e già nelle prossime ore è attesa la chiusura definitiva dell'affare, sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Lo spagnolo, ricordiamolo, spinge per iniziare la sua nuova avventura ed aggregarsi alla squadra di Marco Giampaolo. Proprio l'allenatore dei doriani si è rivelato fondamentale per il sì del classe '98, molto stimato a Genova per le qualità tecniche.