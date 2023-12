Furia Dionisi contro Mourinho: "Nessuno si permetta di parlare dei miei giocatori!"

REGGIO EMILIA - È un Alessio Dionisi furioso con José Mourinho quello che si presenta ai microfoni dopo il ko subìto in rimonta dal suo Sassuolo contro la Roma del tecnico portoghese: "Mourinho ha abbandonato la sua area tecnica ed è venuto a dirmi una cosa in un orecchio. Io gli ho risposto che non ero d'accordo - racconta l'allenatore neroverde -. Io sono abituato al mio fair play e alla mia educazione, fortunatamente. E visto che ce l'ho, mi permetto di parlare solo dei miei giocatori e della mia squadra. E facendo questo aggiungo che nessuno dovrebbe permettersi di parlare dei giocatori altrui". Chiaro il riferimento al capitano neroverde Berardi, 'punzecchiato' da Mourinho alla vigilia della sfida, quando ha rilasciato dichiarazioni forti a proposito della designazione arbitrale, con la procura federale che ha aperto un'indagine nei confronti dello 'Special One'.

Le parole di Mourinho dopo Sassuolo-Roma: interviste in tv e conferenza stampa Dionisi attacca Mourinho dopo Sassuolo-Roma "Sento parole a sproposito - prosegue Dionisi - siamo diciannovesimi per falli commessi in serie A, al contrario della squadra che avevamo davanti che è invece una delle più fallose. Mourinho lo conoscete bene, perché parliamo di lui? Il fair play si dà a prescindere, voi continuare ad elogiare cosa? Se la palla va fuori per un infortunio, la palla si restituisce. Non c'è altro da aggiungere. Al fair play si risponde con il fair play. Parliamo della partita e non di quello che alcuni miei colleghi amano parlare, cioè del post partita, degli episodi e degli avversari".

Dionisi e il 'retroscena rivelato da Mourinho Sul retroscena rivelato da Mourinho, che ha spiegato di avergli detto che "per ricevere il fair play bisogna darlo", Dionisi si esprime così su Sky: "Non merita risposta una frase del genere e ha meritato un sorriso sarcastico. Vi sembra possibile che una squadra come la Roma abbia bisogno di questi mezzi per vincere?". Questa invece l'analisi del match perso dal suo Sassuolo: "La Roma ha vinto grazie a un rigore generoso e a un'autorete. Il rosso a Boloca è giusto e lì la partita è cambiata. La sensazione è che se fossimo rimasti in 11 non avremmo mai preso gol".

© RIPRODUZIONE RISERVATA