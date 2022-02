Lecce al primo posto: Coda affossa il Monza. Menez trascina la Reggina

Il Lecce batte 1-0 il Monza nel big match dell'U-Power Stadium della 26ª giornata di serie B e raggiunge la Cremonese al primo posto in classifica, complice il pari del Brescia nel derby col Como . I salentini di Baroni ringraziano il calcio di rigore messo a segno da Coda (14° gol in campionato per il capocannoniere della serie cadetta) e salgono a quota 48 punti. Perde terreno in zona promozione invece il Pisa , battuto al Granillo dalla Reggina 1-0: gli amaranto ringraziano il gol di Menez e si ridestano dopo il pesante ko contro il Frosinone. Perde invece il Crotone , che al Del Duca passa in vantaggio sull' Ascoli grazie al gol firmato da Koné ma viene prima raggiunto da Falasco all'84' e poi messo ko da Maistro al 90'. Sconfitta netta infine per il Frosinone che cede 3-0 al Cittadella che, trascinato da Beretta e Tounkara , raggiunge proprio la formazione di Grosso all'ottavo posto in classifica.

Serie B, classifiche e risultati

Lecce, Coda regala il primo posto a Baroni: 1-0 al Monza

Successo e primo posto per il Lecce, che all'U-Power Stadium batte 1-0 il Monza: il giallorossi fanno tremare i brianzioli già al 24', con Listkowski che ribatte in rete una respinta di Di Gregorio in uscita su Coda, ma il Var annulla per un fallo del centravanti salentino sul portiere. La squadra di Stroppa si rende invece pericolosa sull'asse Mazzitelli-Mancuso, con l'ex Sassuolo che imbecca l'ex Empoli che però manca l'appuntamento col gol in due occasioni. In apertura di secondo tempo è ancora Mancuso a divorarsi l'1-0, tirando alto di destro da due metri. Al 55' Coda sblocca la partita: il capocannoniere della serie B (14° gol in campionato) è freddo a battere Di Gregorio sul calcio di rigore fischiato da Doveri per il fallo di Paletta su Helgason. Al 77' Gytkjaer va vicino al pareggio, ma è bravissimo Gabriel ad opporsi al diagonale del danese. Col Monza riversato in avanti alla ricerca del pari, Rodriguez firma in contropiede il gol del potenziale 2-0, ma l'arbitro annulla per fuorigioco. Al 95' è Gabriel a sigillare il successo con un gran intervento in uscita ancora su Gytkjaer: il Lecce può festeggiare il primato.

Monza-Lecce 0-1, tabellino e statistiche

Menez trascina la Reggina: battuto il Pisa

La Reggina rialza la testa dopo una settimana complicata (fra il malore del presidente Gallo, la possibile penalizzazione in classifica e il ko contro il Frosinone) e batte 1-0 il Pisa: Folorunsho al 6' si vede sbarrare la porta da Nicholas che respinge di piede il suo piatto destro da pochi passi, ma cinque minuti dopo gli amaranto trovano il vantaggio con Menez: bravo l'ex Milan e Roma ad approfittare di un pasticcio difensivo della difesa del Pisa, rubare palla a Leverbe e a mettere il pallone nell'angolino di sinistro. Sconfitta del Pisa (oggi senza Lucca in avanti dall'inizio) dopo sei risultati utili consecutivi, con la squadra di D'Angelo che scivola al quinto posto. Per i calabresi è invece un ritorno al successo dopo il pesante ko subìto contro il Frosinone, con Stellone che sale a 35 punti in dodicesima posizione.

Reggina-Pisa 1-0, tabellino e statistiche

Crotone beffato al 90': 2-1 dell'Ascoli

Con l'Ascoli alla ricerca di punti per avvicinare la zona playoff e con il Crotone a cui serve necessariamente un exploit per credere ancora nella salvezza, al Del Duca ne scaturisce una gara ostica, combattuta e tirata dove la squadra di casa riesce a prevalere nel finale: nel primo tempo è Baschirotto ad avere l'occasione per portare in vantaggio i padroni di casa, ma Festa respinge di pugno il colpo di testa del numero sei marchigiano. Al 53' però il Crotone va in vantaggio: è il sinistro a giro di Koné dal limite dell'area a far gioire i rossoblù. All'84' arriva il pari dell'Ascoli, che ringrazia il gran sinistro da fuori di Falasco che batte Festa sul secondo palo: primo gol in campionato per il numero cinque. La gara si ribalta al 90', quando l'arbitro assegna il rigore all'Ascoli per un fallo in area di Koné su Maistro: lo stesso numero 37 ascolano si presenta dal dischetto, sbaglia ma realizza la ribattuta regalando tre punti e la zona playoff a Sottil.

Ascoli-Crotone 2-1, tabellino e statistiche

Frosinone, pesante ko col Cittadella

Il Frosinone capitola contro il Cittadella sotto i colpi di Beretta e Tounkara: i veneti vincono 3-0 e ringraziano la vena realizzativa della coppia d'attacco titolare oggi al Tombolato: l'attaccante scuola Milan al 20' porta in vantaggio la squadra di Gorini: una carambola sul tiro di Tounkara favorisce il numero 11 appostato sul primo palo, che è bravo ad anticipare Ravaglia in uscita e a beffarlo con un tocco di punta che fa andare il pallone sotto le gambe dell'estremo difensore. Cinque minuti dopo è Tounkara a raddoppiare: bravo l'ex Lazio e Viterbese a rubare palla a Barisic, vincere un rimpallo col portiere in uscita e batterlo con un tap-in a porta sguarnita. Al 40' i veneti chiudono virtualmente il match: è Beretta a siglare il 3-0 di testa su cross ancora di Tounkara. Annulato nel secondo tempo il gol della bandiera del futuro juventino Gatti, pescato dall'arbitro in offside.

Cittadella-Frosinone 3-0, tabellino e statistiche