Serie B, Ternana ok con Palumbo. Beffa Benevento a Cosenza: 1-1

Classifica Serie B

Ternana-Ascoli 1-0

Ternana subito pericolosa: spizzata di Favilli per Partipilo che praticamente sulla linea manda alto. Al 18' ci provano ancora i rossoverdi con Partipilo, ma il tiro non è potente e Leali blocca. Risponde l'Ascoli con una conclusione dalla distanza di Dionisi dopo uno scambio con Gondo, palla fuori. Al 27' la Ternana passa: palla preziosa di Favilli per Palumbo, che dal vertice destro lascia partire un sinistro a giro imprendibile per l'1-0. Le Fere trovano anche il raddoppio dopo una gran giocata di Partipilo per Falletti, che va a segno, ma l'arbitro annulla per fuorigioco. In pieno recupero ancora rossoverdi pericolosi con Corrado, che mette in mezzo, la difesa ribatte, poi Agazzi manda alto. Ripresa: al 6' gran palla dentro di Agazzi per Partipilo che sorprende la difesa ascolana, ma il suo sinistro al volo termina alto. Pronta risposta dell'Ascoli con Gondo, ma Iannarilli devia in corner. La Ternana lotta e al 33' va ancora vicina alla rete: lancio per Favilli che controlla, palla preziosa per Partipilo che cade in area mentre va al tiro: per l'arbitro è tutto regolare tra le proteste rossoverdi che reclamano il calcio di rigore. Rischia poco dopo anche la squadra di Andreazzoli, quando Re tira al volo, impegnando Iannarilli che respinge col piede. Grande intervento poco dopo del numero rossoverde che è prodigioso a dire di no al colpo di testa di Mendes. E' di fatto un intervento che vale come un gol e che consegna i tre punti alla Ternana. Al Liberati, finiscee 1-0.

Ternana-Ascoli: tabellino e statistiche

Cosenza-Benevento 1-1

Primo quarto d'ora avaro di emozioni, poi al 16' Paleari si sporca i guantoni con una conclusione di Voca. Al 22' prima conclusione del Benevento: Improta lancia in contropiede La Gumina che va al tiro, ma trova la pronta risposta di Mica. Sette giri di lancette e il Benevento si guadagna un calcio di rigore per un tocco di mano di Martino su cross di Ciano. Dal dischetto lo stesso Ciano non sbaglia e porta avanti i campani. Al 36' ci prova anche Koutsoupias dalla distanza, ma Micai devia in angolo. La prima frazione termina 1-0. Nella ripresa all'8' si fa vedere il Cosenza con un cross di Martino che dopo una deviazione di El Kaouakibi colpisce la traversa. Al 15' La Gumina su suggerimento di Glik prova il tiro a incrociare: palla fuori. Il Cosenza non punge, ma al 90' arriva il clamoroso pareggio. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo infatti, Vaisanen su una torre di Merola, in spaccata mette dentro. Poi al quarto di recupero, Farias ci prova su punizione ma Micai respinge. Termina 1-1.

Cosenza-Benevento: tabellino e statistiche

Sudtirol-Brescia 1-0

Ad aprire le danze ci pensa il Sudtirol al 2' con una conclusione di destro dal limite di Casiraghi che si perde larga. Il Brescia si fa vivo all'11' quando Adorni riceve da calcio piazzato ma da posizione ravvicinata non riesce ad imprimere forza al pallone. Al 20' Sudtirol vicino al gol: Casiraghi si incarica di una punizione e calcia direttamente in porta ma il pallone impatta sulla traversa. Sudtirol in vantaggio al 30': Rover se ne va in azione personale, si libera della guardia di Bisoli con un numero e, dal limite, scaglia un destro ad effetti che batte Lezzerini, 1-0. Nella ripresa, al 10', l'arbitro Zufferli sanziona con un calcio di rigore al Brescia per un contatto in area tra Ndoj e Curto. Richiamato al Var e visionate le immagini, il direttore di gara torna sui propri passi non concedendo la massima punizione, ammonendo Ndoj per simulazione. Lo stesso Ndoj torna a provarci al 13', conclusione a giro fuori non di molto. Al 36' il neo entrato Viviani pennella per Benali, con quest'ultimo che però manca la deviazione di testa di un soffio. Il Brescia le prova tutte e al 45' un destro potente di Ndoj va a sbattere sulla traversa. Non è giornata: esulta il Sudtirol.

Sudtirol-Brescia: tabellino e statistiche