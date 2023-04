Serie B, il Frosinone rallenta e il Genoa si avvicina. Parma ok in rimonta

ROMA - La giornata numero 34 del campionato cadetto, dopo essersi aperta ieri sera con il colpo in trasferta del Brescia sul campo della Reggina , è proseguita oggi con gli altri incontri. Giornata caratterizzata da pochi gol e qualche sopresa. Il Frosinone capolista infatti, non riesce a superare tra le mura amiche il Sudtirol (0-0), lasciando così aperto il discorso primo posto, visto che il Genoa batte in trasferta il Cittadella (1-0) portandosi a (-2). Bene il Parma , che supera in rimonta il Cagliari (2-1) salendo quinto in classifica. Pari tra Como e Ascoli (1-1) e tra Modena e Spal (0-0). Senza reti anche lo scontro salvezza Perugia-Cosenza .

Classifica Serie B

Cittadella-Genoa 0-1

Primo squillo al 10': Ambrosino calcia da appena dentro l’area a incrociare. L'estremo difensore genoano Martinez si distende e con le dita devia il diagonale. Risponde il Genoa due minuti dopo, ma il colpo di testa di Gudmundsson, su cross di Sabelli va alto sulla traversa. Il Grifone non punge e il Cittadella ci prova al 30' con una iniziativa personale di Crociata, che va sul fondo superando Criscito e mette in mezzo. A rimorchio arriva Antonucci, la cui conclusione finisce alle stelle. Il Genoa chiude in attacco con il terzo corner del primo tempo. Bani di testa colpisce spedendo però direttamente tra le braccia di Kastrati. Primo tempo ad occhiali. Ripresa: inizia fortissimo il Genoa. Gran controllo aereo di Gudmundsson in area, che lascia partire una potente conclusione che si infrange sulla traversa a Kastrati battuto. Al 70' il Grifone va in vantaggio: tacco di Puscas, sponda di Coda e gol di Gudmundsson. All'81' cross di Vita, doppia deviazione, Bani salva di testa quasi sulla linea, poi gli attaccanti del Cittadella non riescono a inquadrare lo specchio della porta. In pieno recupero il Genoa sfiora il bis con Dragus, ma poi festeggia: tre punti e -2 dal primo posto del Frosinone fermato sullo 0-0 casalingo dal Sudtirol.

Cittadella-Genoa: tabellino e statistiche

Como-Ascoli 1-1

Al 7' Como in vantaggio. Iovine serve Ioannou a sinistra, palla tesa rasoterra a centro area e Cerri segna colpendo al volo. Gol annullato però dal Var per il fuorigioco di Cerri. Al 23' ancora lombardi pericolosi: palla in area per Cerri che controlla, ma suil contrasto di Botteghin calcia alto da ottima posizione. Al 27' lampo del Como, Iovine apre a sinistra per Ioannou che avanza e calcia sul primo palo. Palla fuori di poco. Al 31' ecco l'Ascoli: Dionisi calcia al volo di prima dal limite. Odenthal è sulla traiettoria e allontana. Pronta risposta del Como sette minuti più tardi, Vignali da destra cerca Cerri, la conclusione ravvicinata dell'attaccante termina sul palo. La prima frazione va in archivio sullo 0-0. Ripresa: al 59' bolide di Caligara, Gomis blocca a terra. L'Ascoli continua a spingere e al 65' si guadagna un calcio di rigore per un fallo di dionisi su Gomis. Dal dischetto prorpio Dionisi, spiazza l'estremo del Como e porta avanti i marchigiani: 0-1. Al 73' fallo di mano in area di Simic e calcio di rigore per il Como. Dal dischetto però Cerri non è preciso e sbaglia. Ancora un rigore per il Como al minuto 88. Questa volta il fallo di mano in area è di Bellusci su conclusione di Gabrielloni. Dal dischetto va ancora Cerri che stavolta non sbaglia: 1-1.

Como-Ascoli: tabellino e statistiche

Frosinone-Sudtirol 0-0

Al 7' Bidaoui crossa morbido sul secondo palo, poi Mazzitelli conclude al volo da fuori. Palla di poco oltre il palo alla destra del portiere. Al 15' contatto in area Rohden-Rover: calcio di rigore per il Frosinone. Penalty che poi viene revocato dal Var, per un fallo di mano di Rohden. Il Sudtirol non impensierisce la capolista, i ritmi si abbassano ma poi al 35' si rialzano, quando nsigne controlla al limite dell'area e calcia subito rasoterra sul primo palo battendo Poluzzi. L'arbitro, però, annulla immediatamente per un tocco di mano dell'ex giocatore del Benevento. Al 39' Moro raccoglie un cross di Bidaoui, ma calcia debole. La prima frazione termina senza reti. Secondo tempo: al 62' e al 65' Frosinone vicino al gol, ma un gran Poluzzi prima devia in corner un tiro di Kone, poi para la conclusione di Insigne all'interno dell'area di rigore. Termina 0-0.

Frosinone-Sudtirol: tabellino e statistiche

Modena-Spal 0-0

Primi pericoli al 26', quando Nainggolan tira forte col destro da limite: palla di poco alta sopra la traversa. Poi ancora il belga protagonista con una bella girata in area di rigore che sfiora il palo. Alla mezz'ora ancora Spal, con La Mantia che si libera in area e tira, ma Gagno para. Risponde il Modena al 34', ma la conclusione di Falcinelli termina sull'esterno della rete. Poi di nuovo Spal con Moncini di testa, ma Gagno c'è. Il primo tempo termina a reti inviolate. Nella ripresa, il Modena prova a sfondare subito con Ionita che dal limite dell'area fa partire una conclusione che si stampa sul palo. Nei minuti finali, Modena vicinissimo al gol con Diaw prima ma Alfonso devia in corner e poi con Giovannini, la cui conclusione sfiora il palo. La Spal non si arrende e all'86' ci prova con un colpo di testa di Moncini, Gagno è attento e mette in corner. Finisce a reti bianche.

Modena-Spal: tabellino e statistiche

Parma-Cagliari 2-1

Primo quarto d'ora intenso, ritmi alti, ma nitide occasioni non ce ne sono. Prima opportunità per il Parma al 19': Zanimacchia crossa basso dalla sinistra, Estevez calcia a botta sicura trovando la gran risposta di Radunovic. Passano tre minuti e Ansaldi serve un pallone rasoterra a rimorchio per Estevez che controlla e calcia forte col destro: palla fuori di un niente. Al 32' però i sardi la sbloccano: Prelec riceve palla sulla trequarti e imbuca per Lapadula che freddissimo col mancino batte Bufffon. I ducali non si danno per vinti e al minuto 40 Vazquez crossa in area area per Benedyczak che però, non ci arriva per un soffio. Sardi ancora pericolosi un minuto più tardi, con una gran giocata di Nandez, che serve a rimorchio Falco, conclusione su cui però interviene in modo provvidenziale Cobbaut. Nella ripresa i ducali partono forte e sfiorano subito il gol con Camara, palla che sfiora la base del palo. Al 52' Cagliari vicino al bis. Cross pericolosissimo di Zappa, deviazione di Delprato che quasi mette fuori causa Buffon e palla che termina fuori di poco. Poco dopo riecco il Parma: Ansaldi al cross dalla sinistra, Vazquez anticipa Azzi che di testa ma non trova la porta per pochissimo. Il gol è nell'aria e arriva proprio con Vazquez su rigore, dopo un fallo di braccio di Azzi. Sulle ali dell'entusiasmo il Parma raddoppia con Man, che riceve palla sul lato corto dell'area, converge al centro disorientando gli avversari e di sinistro la mette sotto al sette. Nel finale il Cagliari ci prova con Pavoletti, ma Buffon para. Esulta il Parma: 2-1.

Parma-Cagliari: tabellino e statistiche

Perugia-Cosenza 0-0

Il Cosenza mette i brividi al 21': cross di Marras, Delic sfiora di testa, con la palla di poco a lato. Il Perugia non riesce a pungere, al 23' Santoro va giù dopo un contatto in area con Vaisanen, ma l'arbitro lo ammonisce per simulazione. Poi non si contano altre occasioni pericolose, anche perchè le squadre pensano più a difendersi. Primo tempo che si conclude quindi sullo 0-0. Secondo tempo: al 52' Delic in area vince un paio di contrasti e conclude da posizione defilata, pallone sul palo esterno e altro brivido per il Perugia e i suoi tifosi. Il Grifo ha una reazione e al 67' sfiora il gol con Lisi, sul suggerimento di Iannoni: pallone alto. Al 69' Lisi ci prova con un tiro-cross, Micai si salva con il piede. Gli animi si accendono e il Cosenza rimane in dieci per l'espulsione di Marras (doppia ammonizione). Il Perugia però non riesce ad approfittarne e al Curi, lo scontro salvezza termina 0-0.

Perugia-Cosenza: tabellino e statistiche