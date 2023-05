Solo un pari per il Bari: il Frosinone ha il match-point per la Serie A

ROMA - Solo un pari per il Bari , rimontato oggi (lunedì 1 maggio) al San Nicola dal Cittadella (1-1) in una delle gare della 35a giornata di Serie B, con il Frosinone che nel posticipo serale avrà così il primo match-point per la promozione diretta in Serie A: se la squadrà di Fabio Grosso riuscirà a superare la Reggina di Pippo Inzaghi tra le mura amiche dello 'Stirpe' sarà festa.

Frosinone-Reggina, ore 20:30: la diretta

Bari-Cittadella 1-1: statistiche e tabellino

Pari Genoa e Parma

Pareggia anche il Genoa di Gilardino in casa del Sudtirol 0-0 e resta alle spalle del Frosinone al secondo posto in classifica. Finiscono invece 1-1 Como-Palermo (gol di Buttaro e Cerri) e 2-2 Benevento-Parma (reti di Ciano e Acampora per le Streghe e di Benedyczak, Man e Cobbaut per i gialloblù). Vittorie per 2-1 per il Brescia contro il Cosenza e l'Ascoli sul Pisa.

Classifica Serie B