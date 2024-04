Serie B: Palermo-Parma senza reti, Reggiana travolta dal Cosenza

ROMA - Un altro passettino verso la Serie A per la capolista Parma, che esce indenne dal campo del Palermo (0-0) in uno dei due anticipi della 34ª giornata di Serie B e costringe invece il nuovo tecnico rosanero Mignani a rimandare ancora l'appuntamento con la prima vittoria ( terzo pari in tre gare dal suo arrivo al posto dell'esonerato Corini).

Primo tempo bloccato e con poche occasioni da rete, segnato dall'infortunio del rosanero Di Mariano che è stato costretto ad uscire in barella dolorante a un ginocchio (sostituito da Buttaro al 33'). Il Palermo spinge nella prima mezz'ora senza mai impensierire più di tanto Chichizola, il Parma cresce alla distanza e nel finale si avvicina per due volte al gol con Di Chiara (palermitano di nascita) e Del Prato. Il copione non cambia nemmeno nella ripresa e la gara finisce senza gol: Parma momentaneamete a +9 sul Venezia terzo, Palermo sempre sesto in classifica.

Serie B: la classifica

Tafferugli fuori dallo stadio prima di Palermo-Parma

Tafferugli nei pressi dallo stadio Barbera a Palermo a pochi minuti dal fischio di inizio di Palermo e del Parma. Un centinaio di tifosi palermitani ha lanciato bottiglie contro le forze dell'ordine tra via Croce Rossa e via del Carabiniere. I militari, in tenuta antisommossa si sono schierati anche a pochi metri dal prefiltraggio per evitare il contatto. Momento di tensione, quindi, con anche un'auto in fiamme. A scatenare tutto sarebbe stata la presenza di alcuni tifosi del Catania insieme ai sostenitori del Parma.

Crollo Reggiana, poker Cosenza: doppietta per Forte

Nell'altro anticipo della 34ª giornata di Serie B la Reggiana crolla in casa contro il Cosenza (prima vittoria per il tecnico Viali alla guida dei rossoblù dopo due ko e due pareggi), che vince 4-0 al 'Mapei Stadium-Città del Tricolore' infliggendo alla squadra di Alessandro Nesta la terza sconfitta consecutiva. Gara subito in salita per i padroni di casa, sorpresi al 6' da D'Orazio che va a segno di testa su cross di Tutino e poi costretti a sostituire l'infortunato Sampirisi (dentro Romagna al 15'). La squadra emiliana fatica a reagire e al 44' viene infilata ancora dal Cosenza con l'ispirato Tutino, che un minutoprima aveva già colpito un palo. Nella ripresa l'attaccante lascia il posto a Forte (77') e c'è gloria anche per il nuovo entrato, che serve prima il tris (82') e poi il definitivo poker (90'). Tre punti pesantissimi nella corsa alla salvezza dei calabresi che si portano a -1 dalla stessa Reggiana, costretta ora a guardarsi le spalle dalle inseguitrici.

