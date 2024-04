Bjarkason trascina il Venezia: Cremonese ko. Pari show tra Pisa e Catanzaro

Un super Vandeputte non basta a Vivarini

Nell'altro anticipo della 35ª giornata di Serie B, spettacolare 2-2 all''Arena Garibaldi' tra il Pisa e il Catanzaro. Gara subito in salita per la squadra di Aquilani che subisce il gol di Pontisso al 2' del primo tempo: sugli sviluppi di un calcio d'angolo il pallone termina sui piedi del centrocampista scuola Udinese che, completamente solo, si invola in area e fulmina Nicolas con una conclusione imparabile su assist di Vandeputte. Nel secondo tempo i nerazzurri di Aquilani premono sull'acceleratore in cerca del pareggio ma il gol lo segna ancora il Catanzaro, in contropiede, con Ambrosino al 64' imbeccato ancora una volta da un ispirato Vandeputte. Partita ai titoli di coda? Tutt'altro. Il Pisa accorcia le distanze al 74' con il colpo di testa vincente di Moreo e trova il pareggio con una magia di Marin da fuori area all'82'. Con questo pareggio il Catanzaro consolida il quinto posto, a 57 punti. Il Pisa fa invece un piccolo passo in avanti in ottica playoff e sale a quota 45.