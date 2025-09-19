Aggiorna

PALERMO - La quarta giornata di Serie B si apre con la sfida del 'Renzo Barbera' tra il Palermo e il Bari. Davanti a uno stadio tutto esaurito la squadra di Inzaghi vuole dare continuità al successo ottenuto a Bolzano contro il Sudtirol e portarsi, almeno per una notte, in testa alla classifica. Il Bari di mister Caserta, invece, nelle prime tre uscite ha conquistato solo un punto (contro il Monza al 'San Nicola') e cerca contro Pohjanpalo e compagni la prima vittoria stagionale. Segui la diretta della partita sul sito de 'Il Corriere dello Sport - Stadio'.

22:08 Palermo, Segre: "Bari tosto ma vogliamo vincere" "Il Bari è una squadra tosta, ma noi abbiamo voglia di vincere e dobbiamo continuare così. Senza, ovviamente, perdere equilibrio". Così Jacopo Segre, centrocampista del Palermo, ai microfoni di Dazn prima della ripresa del match. 22:07 46' - Palermo-Bari, al via il secondo tempo Il primo pallone della ripresa lo muove la formazione di Caserta. Le squadre tornano in campo con gli stessi undici del primo tempo. 21:51 45+3' - Termina il primo tempo: 0-0 al Barbera tra Palermo e Bari Si chiude senza reti la prima frazione di gioco tra i rosanero e i biancorossi.

21:48 45' - Palermo a pochi centimetri dal gol Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, colpo di testa di Ceccaroni allontanato dalla difesa barese a pochi passi dalla linea di porta. Saranno intanto due i minuti di recupero. Sul prosieguo dell'azione, colpo di testa a lato di Pohjanpalo. 21:45 42' - Super azione di Augello: poi l'ex Cagliari sbaglia il traversone Grande azione dell'ex laterale del Cagliari che percorre quaranta metri palla al piede. Quasi sul fondo, salta Sibilli con un ottimo dribbling ma il traversone è troppo lungo per la testa di Pojhanpalo. 21:43 40' - Palermo ancora vicino al gol Palumbo salta Dickmann sull'out mancino e cross sul secondo palo per Gyasi che arriva sulla palla con un secondo di ritardo. 21:37 34' - Palermo, ci prova anche Pierozzi Ci prova anche il difensore rosanero, anche lui dalla distanza: tiro da dimenticare e palla alta.

21:36 33' - Palermo ancora una volta pericoloso La squadra di Inzaghi sfiora ancora una volta il gol del vantaggio: Gyasi, in area di rigore barese, scivola al momento della conclusione poi Palumbo calcia di prima intenzione sul primo palo. Attentissimo Cerofolini che spedisce la palla in corner. Sul prosieguo dell'azione, ancora Cerofolini respinge con le mani, fuori area, sui piedi di Brunori che prova la conclusione dalla distanza: palla alta. 21:33 30' - Brunori impegna ancora Cerofolini Cross di Brunori dalla sinistra, il pallone prende un giro anomalo e Cerofolini è costretto a respingere in fallo laterale per evitare pericoli. 21:31 28' - Ammonito Darboe Il primo ammonito del match è il centrocampista gambiano, ex Roma: brutto pestone su Ranocchia punito dall'arbitro Perenzoni con il giallo. 21:29 26' - Dorval, conclusione alta Ci prova anche il franco-algerino: la sua conclusione si spegne alta sopra la traversa di Joronen.

21:27 24' - Dickmann ci prova dalla distanza Tiro dalla distanza del centrocampista biancorosso, palla di poco fuori. 21:26 22' - Altra occasione per il Palermo: Ceccaroni impegna Cerofolini Conclusione mancina velenosa e potente, da fuori area, di Ceccaroni: il portiere del Bari si allunga e devia in angolo. 21:17 13' - Moncini a un passo dal gol: che inizio di match al Barbera! Inizio di partita scoppiettante a Palermo: Castrovilli dà spettacolo sulla trequarti. L'ex Lazio inventa un traversone con i fiocchi per Moncini. Il colpo di testa dell'ex Brescia finisce a lato di pochissimo. 21:15 11' - Palermo ancora pericoloso con Segre Traversone di Brunori e inserimento di Segre: il colpo di testa del centrocampista del classe 1997 termina alta sulla traversa. 21:13 9' - Palumbo! Palermo a pochi centimetri dal gol dell'1-0! L'ex Modena raccoglie dal limite dell'area la corta respinta di Nikolaou ma la sua conclusione si spegne a lato di pochissimo.

21:09 5' - Il Bari risponde colpo su colpo: Moncini scatenato Ancora gli ospiti pericolosi: Moncini resiste al pressing della difesa rosanero e conclude. Il suo tiro diventa un assist per Sibilli che però non riesce ad arrivare sulla sfera. 21:08 4' - Cerofolini miracoloso su Brunori! Cross di Palumbo dalla trequarti e colpo di testa dell'attaccante rosanero, sul quale l'estremo difensore biancorosso compie un miracolo. Palermo vicino al gol. 21:07 3' - Risponde il Palermo con Pohjanpalo Errore di Verreth che si dimentica il pallone: Palumbo si avventa sulla sfera e serve il bomber finlandese. Conclusione centrale dell'ex Venezia, neutralizzata da Cerofolini. 21:05 1' - Moncini spaventa il Palermo La prima occasione della partita è per gli ospiti: Castrovilli imbecca Moncini, la cui conclusione viene intercettata da Pierozzi. 21:04 1' - Palermo-Bari, inizia il match allo Stadio Barbera Il primo pallone della partita lo muove la squadra di Inzaghi. Arbitra la sfida tra i rosanero e i biancorossi Daniele Perenzoni di Rovereto. Prima del calcio d'inizio minuto di raccoglimento per lo sciatore azzurro Matteo Franzoso, scomparso in Cile lo scorso 15 settembre.

20:59 Palermo e Bari entrano in campo Le due formazioni fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Atmosfera da Serie A allo Stadio Barbera: presenti oltre 30mila spettatori. 20:50 Palermo, Pohjanpalo scatenato Con la doppietta messa a segno contro il Sudtirol, sono salite a nove le marcature multiple di Joel Pohjanpalo nella regular season di Serie B. Dal suo esordio nel torneo cadetto (stagione 2022/23), solo Myrto Uzuni e Robert Glatzel hanno fatto meglio nelle seconde divisioni dei cinque principali campionati europei (10 entrambi, rispettivamente nella Serie B spagnola e tedesca). 20:45 Bari, Maggiore l'arma in più contro il Palermo Il centrocampista classe 1998 è andato a segno in tre occasioni contro il Palermo in Serie B e contro nessuna squadra ha trovato altrettante reti nella competizione. Inoltre, proprio contro i rosanero, Maggiore ha anche segnato la sua ultima marcatura nel campionato, l'11 aprile scorso. 20:30 Bari, la trasferta al 'Barbera' è un tabù: i numeri Tra le squadre contro cui i 'Galletti' hanno giocato almeno 20 trasferte in Serie B, il Palermo è quella contro cui i biancorossi pugliesi hanno vinto meno gare esterne sia in assoluto (un solo successo in 24 incontri), che in percentuale (4%). 20:20 Palermo-Bari, i precedenti I biancorossi hanno vinto l'ultima sfida del torneo cadetto contro i rosanero 2-1 lo scorso maggio (decisivo Simic allo scadere ndr), dopo una serie di cinque successi siciliani e tre pareggi nella competizione. La formazione pugliese non ottiene due successi consecutivi contro il Palermo dal periodo tra maggio 1997 e settembre 2001.

20:12 Palermo-Bari, le formazioni ufficiali PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Pierozzi, Bani, Ceccaroni; Gyasi, Segre, Ranocchia, Augello; Palumbo, Brunori; Pohjanpalo. All. Inzaghi. BARI (4-3-3): Cerofolini; Dickmann, Vicari, Nikolaou, Dorval; Darboe, Verreth, Braunoder; Sibilli, Moncini, Castrovilli. All. Caserta. 20:10 Palermo-Bari, la notte magica del Barbera sognando la Serie A Stadio ancora sold out e oltre 30mila spettatori per due squadre che ambiscono a tornare nella massima serie (LEGGI TUTTO) 20:00 Palermo-Bari, come vedere il match in tv e streaming La sfida tra Palermo e Bari, valida come anticipo della quarta giornata del campionato di Serie B, si disputerà oggi, venerdì 19 settembre, alle ore 20:45 allo stadio 'Renzo Barbera' e sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Stadio Renzo Barbera, Palermo

