Cesena e Modena agganciano il Palermo in vetta alla Serie B, affonda la Sampdoria. Colpo Juve Stabia

ROMA - Gol ed emozioni nelle cinque partite odierne della 4ª giornata di Serie B, in cui spiccano l'ennesimo ko della Sampdoria (ultima e unica squadra incapace fin qui di fare punti) e i successi del Cesena e Modena, che riagganciano così in vetta alla classifica il Palermo (vittorioso contro il Bari nell'anticipo di ieri).
Serie B: la classifica aggiornata
Il Cesena passa a Venezia e aggancia il Palermo capolista
Il Cesena di Michele Mignani espugna il 'Penzo' e porta a casa tre punti preziosi dalla trasferta di Venezia. La prima firma è di Ciervo, che si trova sui piedi una palla d'oro da parte di Berti, partito in contropiede e in grado di spaccare in due la squadra di Giovanni Stroppa. Complice l'incertezza di Stankovic, la palla finisce in rete. Gli ospiti vanno poi al raddoppio grazie a Mangraviti, che stacca di testa imperioso su Venturi e alla respinta di Stankovic è abile a segnare, sempre di testa. Il Venezia propone un gran possesso palla, risultando però sterile e poco incisivo. La partita va a corrente alternata, con i padroni di casa che però faticano a impensierire Klinsmann, il quale, quando chiamato in causa, si fa trovare pronto. La rete del Venezia arriva su rigore, per un fallo su Casas per il quale è necessario l'intervento del Var. Marchetti è richiamato, verifica la situazione e assegna la massima punizione a favore dei lagunari. Busio, freddo, calcia sicuro e riesce a segnare. La gara scorre fino al finale, quando Duncan perde la testa, scalcia Adamo e si becca il rosso diretto. L'arbitro è costretto ad allungare il recupero arrivando a nove minuti, ma alla fine il triplice fischio benedice i romagnoli. Qualche momento di apprensione nel pregara, quando un tifoso della curva sud del Venezia si è sentito male e per questo l'arbitro ha ritardato l'inizio di quattro minuti. Dopo quindici minuti di silenzio rispettoso, il tifoso è stato trasportato dai sanitari e il clima partita è tornato normale.
Venezia-Cesena 1-2: cronaca, statistiche e tabellino
Mantova battuto a domicilio: c'è anche il Modena in vetta
Come il Cesena anche il Modena trova i tre punti necessari ad agganciare il Palermo capolista e se li va a prendere sul campo del Mantova. Ci mette 42" la squadra di Sottil a trovare il vantaggio: rinvio preciso del portiere Chichizola per Zampano, che approfitta dello scivolone di Bani per involarsi verso la porta e servire poi a Gliozzi la palla dell'1-0. E dopo 10' Caprini tocca con la mano il pallone colpito di testa da Dellavalle: il tocco viene segnalato all'arbitro dal Var e arriva il rigore per il Modena, che lo sbaglia però con lo stesso Gliozzi (portiere spiazzato ma conclusione a lato). Il Mantova prende così coraggio e al 23' si rammarica per la clamorosa occasione del pari sprecata da Mensah, che a tu per tu con Chichizola si lascia ipnotizzare e respingere il tiro. Scampato il pericolo, il Modena riprende ad attaccare e al 38' trova il 2-0: angolo battuto da Di Mariano sul primo palo, dove irrompe Tonoli che tutto solo gira in rete di testa. Sembra il colpo del ko ma nel recupero (45+2') Zanimacchia stende in area Mensah: rigore per il Mantova e Mancuso accorcia le distanze prima dell'intervallo. Nella ripresa altra partenza sprint del Modena che rientra in campo con il giusto atteggiamento, colpisce la traversa con Zampano (47') e ci riprova poi al 56' con una spettacolare rovesciata di Di Mariano (palla a lato di poco). Dopo una lunghissima revisione Var non viene poi concesso un rigore agli ospiti (64') per un possibile tocco di mano in area (fuorigioco di Tonoli), ma la squadra di Sottil trova comunque il tris al 67' grazie all'autorete di Mayer, che devia nella propria porta un cross di Gliozzi. Nel finale è il palo a fermare Fiori (88'), subentrato tra le fila dei padroni di casa, mentre Festa nega la rete del poker a Pedro Mendes (90+5'): finisce 3-1 per gli emiliani, che possono così godersi la vetta in condominio (sempre fermo a quota 3 punti invece il Mantova).
Mantova-Modena 1-3: cronaca, statistiche e tabellino
Spezia battuto al 'Picco', prima vittoria per la Juve Stabia
Brutta sconfitta dello Spezia al 'Picco', nella seconda gara casalinga della stagione, contro la Juve Stabia di Abate che si impone 3-1 e dopo tre pareggi di fila festeggia la prima vittoria in campionato (ancora a secco invece i liguri di D'Angelo, fermi a quota 2 punti in classifica). Partono forte gli ospiti che alla prima azione in profondità approfittano di una difesa spezzina piuttosto statica per liberare al tiro Correia, che stoppa con il destro e fulmina Mascardi con il sinistro all'angolo lontano. Lo Spezia fa fatica a ritrovarsi e viene imbrigliato da una manovra più fluida da parte degli stabiesi. Hristov per due volte deve salvare su Gabrielloni, ma il raddoppio arriva lo stesso, da azione d'angolo. Questa volta è Carissoni a poter colpire indisturbato sul secondo palo: la sua conclusione al volo colpisce il terreno e schizza nell'angolo lontano. È il 2-0 per i campani e il pubblico del Picco fa sentire i fischi agli uomini di casa. Nella ripresa lo Spezia parte meglio ed accorcia le distanze con un colpo di testa di Soleri su azione d'angolo. Lo stesso Soleri per ben due volte ha la palla buona davanti alla porta ma spreca malamente. E così gli stabiesi, che nel secondo tempo gestiscono la gara, trovano ancora il gol su calcio di punizione e tiro di Candellone dopo un rimpallo che lo favorisce. Le tre punte messe in campo da D'Angelo nel finale non cambiano il risultato.
Spezia-Juve Stabia 1-3: cronaca, statistiche e tabellino
Gol ed emozioni: pari show tra Reggiana e Catanzaro
Spettacolo, emozioni e quattro gol tra la Reggiana di Dionigi e Catanzaro di Aquilani: alla fine giusto pari tra le due squadre (è il quarto in altrettanti match per gli ospiti), che hanno giocato per vincere dando vita ad una partita che non ha annoiato nessuno. Il vantaggio è calabrese con Cissè (classe 2006, migliore in campo): colpo di testa deviato, però, in maniera decisiva da Gondo. Poi il pari con un grande gol di Marras: mancino da fuori dopo un corner. In mezzo l'infortunio di Rozzio: il capitano è un pilastro dei granata, c'è apprensione per il polpaccio sinistro. Nella ripresa vantaggio granata col primo gol reggiano di Lambourde: gran sinistro al volo su cross di Bozzolan. Nemmeno il tempo di esultare ed ecco il sontuoso 2-2 calabrese firmato di nuovo da Cissè: una punizione d'altri tempi e palla dritta dritta all'incrocio.
Reggiana-Catanzaro 2-2: cronaca, statistiche e tabellino
Rigore sbagliato e rosso a Cherubini: Sampdoria ko anche a Monza
Il Monza fatica ma batte in casa la Sampdoria, che dopo un buon primo tempo si spegne nella ripresa, sbaglia molto e alla fine incassa il quarto ko in altrettante gare di campionato. Eppure in avvio la formazione di Donati è per ampi tratti padrona del centrocampo, senza però preoccupare particolarmente la difesa monzese. Due gli episodi chiave: al 27' Lucchesi tocca appena dentro l'area Cherubini e non ci sono dubbi per l'arbitro Abisso, che assegna il rigore ai blucerchiati. Sul dischetto va Barak, la sua conclusione è debole e a mezza altezza, Thiam si allunga e manda in angolo. Tre minuti più tardi (30') Cherubini. che aveva subito un fallo, reagisce e sgambetta Izzo: l'arbitro estrae senza esitazione il rosso e la Sampdoria resta in dieci. In avvio di ripresa (49') il Monza prova ad approfittare dell'uomo in più con Alvarez, con la palla che esce a fil di palo, ma al 55' si ristabilisce la parità in campo: dopo un piazzato a favore, la difesa biancorossa si fa trovare colpevolmente sguarnita e la ripartenza di Depaoli è bloccata con uno spintone di Ciurria, che viene espulso. Al 58' il Monza passa comunque in vantaggio: azione insistita davanti a Coucke che si salva sulla conclusione di Azzi ma pasticcia, la difesa non lo aiuta e sulla palla vagante in area si avventa Alvarez che risolve in rete la mischia e proietta i brianzoli di Bianco a quota 7 punti. A fine gara i blucerchiati e la dirigenza sono stati contestati dai tifosi della Sampdoria presenti.
ROMA - Gol ed emozioni nelle cinque partite odierne della 4ª giornata di Serie B, in cui spiccano l'ennesimo ko della Sampdoria (ultima e unica squadra incapace fin qui di fare punti) e i successi del Cesena e Modena, che riagganciano così in vetta alla classifica il Palermo (vittorioso contro il Bari nell'anticipo di ieri).
Serie B: la classifica aggiornata
Il Cesena passa a Venezia e aggancia il Palermo capolista
Il Cesena di Michele Mignani espugna il 'Penzo' e porta a casa tre punti preziosi dalla trasferta di Venezia. La prima firma è di Ciervo, che si trova sui piedi una palla d'oro da parte di Berti, partito in contropiede e in grado di spaccare in due la squadra di Giovanni Stroppa. Complice l'incertezza di Stankovic, la palla finisce in rete. Gli ospiti vanno poi al raddoppio grazie a Mangraviti, che stacca di testa imperioso su Venturi e alla respinta di Stankovic è abile a segnare, sempre di testa. Il Venezia propone un gran possesso palla, risultando però sterile e poco incisivo. La partita va a corrente alternata, con i padroni di casa che però faticano a impensierire Klinsmann, il quale, quando chiamato in causa, si fa trovare pronto. La rete del Venezia arriva su rigore, per un fallo su Casas per il quale è necessario l'intervento del Var. Marchetti è richiamato, verifica la situazione e assegna la massima punizione a favore dei lagunari. Busio, freddo, calcia sicuro e riesce a segnare. La gara scorre fino al finale, quando Duncan perde la testa, scalcia Adamo e si becca il rosso diretto. L'arbitro è costretto ad allungare il recupero arrivando a nove minuti, ma alla fine il triplice fischio benedice i romagnoli. Qualche momento di apprensione nel pregara, quando un tifoso della curva sud del Venezia si è sentito male e per questo l'arbitro ha ritardato l'inizio di quattro minuti. Dopo quindici minuti di silenzio rispettoso, il tifoso è stato trasportato dai sanitari e il clima partita è tornato normale.
Venezia-Cesena 1-2: cronaca, statistiche e tabellino
Mantova battuto a domicilio: c'è anche il Modena in vetta
Come il Cesena anche il Modena trova i tre punti necessari ad agganciare il Palermo capolista e se li va a prendere sul campo del Mantova. Ci mette 42" la squadra di Sottil a trovare il vantaggio: rinvio preciso del portiere Chichizola per Zampano, che approfitta dello scivolone di Bani per involarsi verso la porta e servire poi a Gliozzi la palla dell'1-0. E dopo 10' Caprini tocca con la mano il pallone colpito di testa da Dellavalle: il tocco viene segnalato all'arbitro dal Var e arriva il rigore per il Modena, che lo sbaglia però con lo stesso Gliozzi (portiere spiazzato ma conclusione a lato). Il Mantova prende così coraggio e al 23' si rammarica per la clamorosa occasione del pari sprecata da Mensah, che a tu per tu con Chichizola si lascia ipnotizzare e respingere il tiro. Scampato il pericolo, il Modena riprende ad attaccare e al 38' trova il 2-0: angolo battuto da Di Mariano sul primo palo, dove irrompe Tonoli che tutto solo gira in rete di testa. Sembra il colpo del ko ma nel recupero (45+2') Zanimacchia stende in area Mensah: rigore per il Mantova e Mancuso accorcia le distanze prima dell'intervallo. Nella ripresa altra partenza sprint del Modena che rientra in campo con il giusto atteggiamento, colpisce la traversa con Zampano (47') e ci riprova poi al 56' con una spettacolare rovesciata di Di Mariano (palla a lato di poco). Dopo una lunghissima revisione Var non viene poi concesso un rigore agli ospiti (64') per un possibile tocco di mano in area (fuorigioco di Tonoli), ma la squadra di Sottil trova comunque il tris al 67' grazie all'autorete di Mayer, che devia nella propria porta un cross di Gliozzi. Nel finale è il palo a fermare Fiori (88'), subentrato tra le fila dei padroni di casa, mentre Festa nega la rete del poker a Pedro Mendes (90+5'): finisce 3-1 per gli emiliani, che possono così godersi la vetta in condominio (sempre fermo a quota 3 punti invece il Mantova).
Mantova-Modena 1-3: cronaca, statistiche e tabellino