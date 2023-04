Benevento, Jureskin shock: "Preso a pugni". Le scuse del sindaco Mastella

BENEVENTO - Clima incandescente in casa Benevento, dopo il ko casalingo contro la Spal e l'ultimo posto in Serie B che hanno portato alla contestazione da parte della tifoseria. A farne le spese il centrocampista croato Roko Jureskin che ha denunciato di essere stato colpito da uno sconosciuto con un pugno al volto al termine dell'allenamento. Il calciatore, arrivato in terra sannita a gennaio, nella mattina di oggi (mercoledì 12 aprile) ha sporto denuncia in Questura. Secondo una prima ricostruzione, il calciatore croato si trovava in auto, nella zona di via Meomartini, quando è stato fermato da tre persone. Una di queste, all'improvviso, gli avrebbe sferrato un pugno al volto. Il giovane è rientrato allo stadio dove i medici del Benevento lo hanno medicato. Sono ora in corso le indagini della Digos per cercare di identificare l'aggressore e le persone che erano con lui.