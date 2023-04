Benevento, scelto il sostituto di Stellone: arriva Agostinelli

BENEVENTO - Una Pasquetta decisamente da dimenticare per il Benevento , sconfitto al ' Vigorito ' nello scontro salvezza con la Spal (anticipo della 32ª giornata di Serie B) a cui è seguita la contestazione dei tifosi e le dimissioni del tecnico Roberto Stellone , il terzo stagionale dopo Fabio Caserta e Fabio Cannavaro . Il club giallorosso si trova in una situazione complicata, all' ultimo posto in classifica.

Caos Benevento: Stellone si dimette dopo il ko con la Spal

Benevento, scelto Agostinelli

Dopo le dimissioni di Stellone, è stato scelto Andrea Agostinelli come traghettatore per il finale del campionato. L'ex tecnico del Napoli, che in carriera ha giocato alla Lazio, allenava i maltesi del Gudja United Club ma si è dimesso per raggiungere il Benevento. Arriverà già domani per conoscere la squadra, firmare il contratto e dirigere il suo primo allenamento.