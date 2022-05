Giacomazzi: "Bravo Lecce, ti sei preso la rivincita"

Un sudamericano salentino: così oramai si può definire Guillermo Giacomazzi , che in Uruguay ci è nato e cresciuto per il resto la sua vita è tutta a tinte giallorosse, un legame fortissimo che va ben oltre il calcio ma che si è addirittura addentrato anche nell’ambito familiare. Prima di Lucioni , Giacomazzi era stato l’unico calciatore giallorosso ad alzare al cielo il trofeo del primo posto in Serie B .

«Le promozioni sono tutte uguali, perché significa che hai raggiunto l’obiettivo. Ora però c’è da porre delle basi importanti per attrezzare una squadra importante per il prossimo anno affinché si possa raggiungere un traguardo ancora più grande come quello della salvezza che sarebbe veramente straordinario per questo territorio».

«Come leccese acquisito è stato bellissimo, c’è stata la rivincita dello scorso anno in cui anche quella formazione avrebbe meritato il pronto ritorno in Serie A. È stata una grande emozione che sono felice di aver condiviso con tutte quelle persone che collaborano con la società che è composta da uno straordinario gruppo di professionisti che vivono in funzione della squadra».

Nel Lecce di questa stagione è emerso un giocatore che gioca in quella che era la sua posizione, Morten Hjulmand. Cosa ne pensa del talento danese?

«Lui è un play marcato. Mi auguro che il direttore Corvino riesca a trattenerlo nel Salento. Credo che sia fondamentale per la sua crescita perché a Lecce troverebbe spazio. Penso però che il mister debba osare di più con lui, sarebbe bello vederlo più vicino alla porta, ha i piedi per per fare l’ultimo passaggio ma soprattutto una straordinaria intelligenza tattica che si vede quando la squadra è in fase di non possesso. È straordinario quando deve intercettare il pallone riesce sempre a leggere in anticipo la linea di passaggio».

Che futuro vede per lui?

«Mi auguro ancora nel Lecce di Baroni, ma ha tutte le qualità per poter diventare un giocatore di fascia alta, non mi meraviglierei se tra qualche anno dovessi vederlo protagonista in Champions League, ha le caratteristiche ideali per il calcio moderno».