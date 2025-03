Reggiana, Dionigi è il nuovo allenatore: il comunicato ufficiale

Dopo il 5-1 nel derby contro il Sassuolo e il conseguente esonero di Viali , la Reggiana ha ufficializzato Davide Dionigi come nuovo allenatore della prima squadra. Il tecnico, 51 anni e originario di Reggio Emilia, ha firmato un contratto valido fino al 30 giugno 2025 , con un rinnovo automatico in caso di salvezza .

Reggiana, Dionigi è il nuovo allenatore: il comunicato

Questo, infatti, il comunicato pubblicato dalla società: "AC Reggiana comunica di avere affidato a Davide Dionigi il ruolo di allenatore della Prima Squadra. Il tecnico, nativo di Reggio Emilia, ha firmato un accordo che lo lega al Club granata fino al 30 giugno 2025 con rinnovo automatico al raggiungimento della salvezza. Faranno parte dello staff tecnico le seguenti figure: Lorenzo Sibilano (vice allenatore), Giuseppe Liperoti (collaboratore tecnico), Hiroshi Komatsuzaki (match analyst) e Davide Morelli (preparatore atletico). La Società porge a Dionigi, che ha vestito il granata da calciatore, un caloroso bentornato in città. Al mister e ai suoi collaboratori l’augurio di buon lavoro per il prosieguo della stagione".

La situazione della Reggiana

La Reggiana, attualmente quart'ultima in classifica con 32 punti, a pari merito con la Sampdoria e in piena zona calda, affronterà la Cremonese venerdì sera nel prossimo turno di campionato. Per Dionigi sarà un debutto particolare, dato che ha già allenato la formazione lombarda nel 2014.